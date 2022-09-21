https://ria.ru/20220921/tribunale-1818380194.html
В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами
В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами - РИА Новости, 21.09.2022
В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший о поддержке идеи трибунала над россиянами, не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:34
2022-09-21T12:34
2022-09-21T15:09
евросоюз
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жозеп боррель
россия
украина
дмитрий песков
европа
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший о поддержке идеи трибунала над россиянами, не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми непозволительными высказываниями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он сказал о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах предпочел не упоминать. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал."Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне", — сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220920/tribunal-1818166639.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, жозеп боррель, россия, украина, дмитрий песков, европа
Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Европа
12:34 21.09.2022 (обновлено: 15:09 21.09.2022)
В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами
Пресс-секретарь Путина Песков: Боррель не пользуется авторитетом как глава дипломатии ЕС