https://ria.ru/20220921/tribunale-1818380194.html

В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами

В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами - РИА Новости, 21.09.2022

В Кремле прокомментировали высказывания Борреля о трибунале над россиянами

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший о поддержке идеи трибунала над россиянами, не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:34

2022-09-21T12:34

2022-09-21T15:09

евросоюз

в мире

жозеп боррель

россия

украина

дмитрий песков

европа

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявивший о поддержке идеи трибунала над россиянами, не пользуется в России авторитетом в связи с его прошлыми непозволительными высказываниями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он сказал о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах предпочел не упоминать. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал."Господин Боррель, к сожалению, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место, и поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне", — сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220920/tribunal-1818166639.html

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Владимир Лаврентьев

евросоюз, в мире, жозеп боррель, россия, украина, дмитрий песков, европа