https://ria.ru/20220921/trass-1818441349.html
"Отвратительно": британцев разозлил план премьера Трасс по выживанию зимой
"Отвратительно": британцев разозлил план премьера Трасс по выживанию зимой - РИА Новости, 21.09.2022
"Отвратительно": британцев разозлил план премьера Трасс по выживанию зимой
Читатели британской газеты Daily Mail возмутились после объявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:14
2022-09-21T15:14
2022-09-21T18:36
в мире
цены на нефть
лиз трасс
великобритания
украина
москва
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились после объявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний.Британский премьер заявила, что оптовые затраты будут удерживаться на уровне половины их прогнозируемого сезонного пика при стоимости, которая, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов фунтов стерлингов. По ее словам, новая схема помощи в оплате счетов за электроэнергию предоставит скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября по март следующего года, после чего будет обещана дальнейшая адресная помощь.Однако комментаторы заметили, что власти уделяют крупным компаниям, получающим из-за роста цен на энергоресурсы сверхприбыли, больше внимания, чем простым британцам."Было бы идеально, если бы моя цена энергии по-прежнему составляла 30 фунтов, как в прошлом году, а не 80, как сейчас. Но этого никогда не произойдет. С моими двумя пенсиями я изо всех сил пытаюсь сейчас свести концы с концами и буду в долгах, когда мой счет снова вырастет", — поделился пользователь asimplewish."Никто никогда больше не сможет сказать, что у тори все в порядке с экономикой. С рекордными долгами они накосячили еще до Украины и ковида!" — заявил spud trophydodgers."Мы должны быть типа благодарны за счета в две с половиной тысячи? Да тут вообще ни при чем российская нефть или газ. Все сделано так, чтобы выглядело, что она делает нам большое одолжение, хотя она буквально увеличила наши счета в три раза по сравнению с нынешними", — написал CynicForLife."Ребята, не ведитесь на это. Пожалуйста. Это обязательный медовый месяц, прежде чем они нас погубят", — уверен Deemab."Британская нация, и без того испытывающая финансовые затруднения, теперь должна справиться с этой дурой, которая награждает своих богатых приятелей, в то же время показывая фигу рабочим. Отвратительно", — подытожил Army2.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220918/bezhentsy-1817699242.html
https://ria.ru/20220920/britaniya-1818014129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, лиз трасс, великобритания, украина, москва
В мире, Цены на нефть, Лиз Трасс, Великобритания, Украина, Москва
15:14 21.09.2022 (обновлено: 18:36 21.09.2022)
"Отвратительно": британцев разозлил план премьера Трасс по выживанию зимой
Читатели Daily Mail раскритиковали план премьера Великобритании Трасс по выживанию зимой
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Mail
возмутились после объявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний.
Британский премьер заявила, что оптовые затраты будут удерживаться на уровне половины их прогнозируемого сезонного пика при стоимости, которая, по прогнозам, достигнет десятков миллиардов фунтов стерлингов. По ее словам, новая схема помощи в оплате счетов за электроэнергию предоставит скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября по март следующего года, после чего будет обещана дальнейшая адресная помощь.
Однако комментаторы заметили, что власти уделяют крупным компаниям, получающим из-за роста цен на энергоресурсы сверхприбыли, больше внимания, чем простым британцам.
"Было бы идеально, если бы моя цена энергии по-прежнему составляла 30 фунтов, как в прошлом году, а не 80, как сейчас. Но этого никогда не произойдет. С моими двумя пенсиями я изо всех сил пытаюсь сейчас свести концы с концами и буду в долгах, когда мой счет снова вырастет", — поделился пользователь asimplewish.
"Никто никогда больше не сможет сказать, что у тори все в порядке с экономикой. С рекордными долгами они накосячили еще до Украины
и ковида!" — заявил spud trophydodgers.
"Откуда, как они думают, берутся деньги? На деревьях растут?" — возмутился Planet x.
"Мы должны быть типа благодарны за счета в две с половиной тысячи? Да тут вообще ни при чем российская нефть или газ. Все сделано так, чтобы выглядело, что она делает нам большое одолжение, хотя она буквально увеличила наши счета в три раза по сравнению с нынешними", — написал CynicForLife.
"Ребята, не ведитесь на это. Пожалуйста. Это обязательный медовый месяц, прежде чем они нас погубят", — уверен Deemab.
"Типичные тори. Богатым — социализм, а всем остальным — капитализм. Уже видно, что богатые получат наибольшую выгоду от инициатив Трасс. Она пытается оправдать это устаревшей идеей просачивающейся экономики, будто каким-то образом богатые становятся еще богаче, что принесет пользу всем нам. Но эту идею уже разоблачали много раз. По крайней мере, скоро мы сможем проголосовать против тори", — заявил woopesh.
"Британская нация, и без того испытывающая финансовые затруднения, теперь должна справиться с этой дурой, которая награждает своих богатых приятелей, в то же время показывая фигу рабочим. Отвратительно", — подытожил Army2.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы
и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США
и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.