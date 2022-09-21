https://ria.ru/20220921/tramp-1818535067.html

Генпрокурор Нью-Йорка подала иск против Трампа на 250 миллионов долларов

Генпрокурор Нью-Йорка подала иск против Трампа на 250 миллионов долларов - РИА Новости, 21.09.2022

Генпрокурор Нью-Йорка подала иск против Трампа на 250 миллионов долларов

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:05

2022-09-21T20:05

2022-09-21T20:05

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дональд трамп

нью-йорк (город)

сша

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставление ложных сведений, говорится в документе суда."Офис генпрокурора установил, что ответчики Дональд Трамп, Trump Organization LLC и Trump Organization, Inc. (совместно с другими названными организациями, "Trump Organization"), Аллен Вайсельберг и другие физические и юридические лица, связанные с Трампом и его компаниями, именуемые Ответчиками, были причастны к многочисленным актам мошенничества и предоставлению искаженных сведений при подготовке годовых отчетов Трампа о финансовом состоянии... охватывающих как минимум годы с 2011 по 2021", - говорится в иске генпрокурора.Согласно иску, такие акты мошенничества и предоставление ложных сведений "значительно сильно увеличили личный капитал Трампа".В связи с этим, генпрокурор требует "присудить возврат всех финансовых выгод, полученных каждым ответчиком от мошеннической схемы, включая все финансовые выгоды от кредиторов и страховщиков в результате неоднократных и постоянных мошеннических действий на сумму, которая будет определена в суде, но оценивается в 250 миллионов долларов, плюс проценты до вынесения решения".В своем заявлении после подачи иска генпрокурор заявила, что ответчики, включая бывшего президента США, нарушили законы уголовного кодекса нескольких штатов, в том числе подделывали документы, предоставляли неверные финансовые отчеты, участвовали в страховом мошенничестве, под меньший процент брали залоги и платили меньше налогов.Она заявила, что требует также, чтобы суд запретил Трампу и его детям участвовать или возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке, запретить подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просит суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20220921/obvineniya-1818301902.html

https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша, trump organization