https://ria.ru/20220921/tikhanovskaya-1818307959.html

Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи

Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи - РИА Новости, 21.09.2022

Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи

Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН, где во вторник стартовала неделя... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T03:07

2022-09-21T03:07

2022-09-21T05:27

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белоруссия

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН, где во вторник стартовала неделя высокого уровня Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская вошла в главное здание Всемирной организации около 18.00 по местному времени (1.00 среды мск) в сопровождении нескольких лиц. При этом неясно, прибыла ли она для участия в мероприятиях ГА ООН в личном качестве или в составе одной из европейских делегаций.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 20-26 сентября. Белоруссию на мероприятиях представляет глава МИД Владимир Макей.Информацию о готовящемся возможном приезде Тихановской ранее предоставил РИА Новости осведомленный источник в ООН. Собеседник не исключал, что если информация подтвердится, это может "навести на мысли", что белорусская оппозиция финансируется Западом и используется как рычаг для расшатывания ситуации в Белоруссии.

https://ria.ru/20220809/tikhanovskaya-1808378751.html

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Максим Горбачев

в мире, генеральная ассамблея оон, оон, белоруссия, светлана тихановская