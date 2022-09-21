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Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи - РИА Новости, 21.09.2022
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Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи
Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи - РИА Новости, 21.09.2022
Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи
Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН, где во вторник стартовала неделя... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T03:07
2022-09-21T05:27
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
белоруссия
светлана тихановская
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН, где во вторник стартовала неделя высокого уровня Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.Тихановская вошла в главное здание Всемирной организации около 18.00 по местному времени (1.00 среды мск) в сопровождении нескольких лиц. При этом неясно, прибыла ли она для участия в мероприятиях ГА ООН в личном качестве или в составе одной из европейских делегаций.Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 20-26 сентября. Белоруссию на мероприятиях представляет глава МИД Владимир Макей.Информацию о готовящемся возможном приезде Тихановской ранее предоставил РИА Новости осведомленный источник в ООН. Собеседник не исключал, что если информация подтвердится, это может "навести на мысли", что белорусская оппозиция финансируется Западом и используется как рычаг для расшатывания ситуации в Белоруссии.
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в мире, генеральная ассамблея оон, оон, белоруссия, светлана тихановская
В мире, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Белоруссия, Светлана Тихановская
03:07 21.09.2022 (обновлено: 05:27 21.09.2022)
 
Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи

Белорусский оппозиционер Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН в разгар Генассамблеи

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Robert Bumsted
Светлана Тихановская в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прибыла в штаб-квартиру ООН, где во вторник стартовала неделя высокого уровня Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
Тихановская вошла в главное здание Всемирной организации около 18.00 по местному времени (1.00 среды мск) в сопровождении нескольких лиц. При этом неясно, прибыла ли она для участия в мероприятиях ГА ООН в личном качестве или в составе одной из европейских делегаций.
Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходит 20-26 сентября. Белоруссию на мероприятиях представляет глава МИД Владимир Макей.
Информацию о готовящемся возможном приезде Тихановской ранее предоставил РИА Новости осведомленный источник в ООН. Собеседник не исключал, что если информация подтвердится, это может "навести на мысли", что белорусская оппозиция финансируется Западом и используется как рычаг для расшатывания ситуации в Белоруссии.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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В миреГенеральная Ассамблея ООНООНБелоруссияСветлана Тихановская
 
 
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