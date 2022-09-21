Рейтинг@Mail.ru
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20220921/tigritsa-1818536552.html
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось - РИА Новости, 21.09.2022
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы за месяц пребывания в в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка улучшилось, она... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:13
2022-09-21T20:13
хорошие новости
общество
светлана акулова
анучинский район
приморский край
москва
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818535649_13:0:1631:910_1920x0_80_0_0_500bc15eedc7f03dbd9c0ea1876fcbac.png
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы за месяц пребывания в в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка улучшилось, она окрепла, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.Тигрицу в возрасте четырех-пяти месяцев обнаружил рыбак на берегу реки в Анучинском районе в Приморском крае. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за этого у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей. Ученые предположили, что в поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой, которая его травмировала. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 и ветеринары провели животному операции. В августе Московский зоопарк приютил спасенную амурскую тигрицу, она находится в центре воспроизводства редких видов животных."На фоне непростой ситуации с Диксоном ушла в тень история с тигрицей из Приморья, которая сейчас находится в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Но мы о ней не забываем, специалисты питомника продолжают о ней заботиться. Сегодня я проведала Амуру - так назвали тигрицу. По словам ветеринарных врачей, чувствует она себя гораздо лучше, чем месяц назад, когда ее только привезли в Москву. Тигрица окрепла, гуляет по вольеру и даже защищает свою территорию", - рассказала Акулова.По ее словам, в Центре воспроизводства редких животных тигрице сделали несколько стоматологических операций. "И сегодня ситуация с ее челюстью совсем не так плоха: по вторичному натяжению у нее хорошее заживление. Воспаление, которое лечили антибиотиками, сейчас находится в стадии разрешения", - добавила Акулова.
https://ria.ru/20220817/sova-1810307109.html
https://ria.ru/20220810/korshun-1808692409.html
анучинский район
приморский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818535649_216:0:1429:910_1920x0_80_0_0_2a52413a19ee34161f76a8b0d420b8e3.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, светлана акулова, анучинский район, приморский край, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Анучинский район, Приморский край, Москва, Московский зоопарк
20:13 21.09.2022
 
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось

Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось, она окрепла

© Светлана Акулова/TelegramСпасенная приамурская тигрица в Московском зоопарке
Спасенная приамурская тигрица в Московском зоопарке
© Светлана Акулова/Telegram
Спасенная приамурская тигрица в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы за месяц пребывания в в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка улучшилось, она окрепла, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.
Тигрицу в возрасте четырех-пяти месяцев обнаружил рыбак на берегу реки в Анучинском районе в Приморском крае. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за этого у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей.
Спасенная в парке Сказка краснокнижная сова
17 августа, 19:49Хорошие новости
Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка"
Ученые предположили, что в поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой, которая его травмировала. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 и ветеринары провели животному операции. В августе Московский зоопарк приютил спасенную амурскую тигрицу, она находится в центре воспроизводства редких видов животных.
"На фоне непростой ситуации с Диксоном ушла в тень история с тигрицей из Приморья, которая сейчас находится в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Но мы о ней не забываем, специалисты питомника продолжают о ней заботиться. Сегодня я проведала Амуру - так назвали тигрицу. По словам ветеринарных врачей, чувствует она себя гораздо лучше, чем месяц назад, когда ее только привезли в Москву. Тигрица окрепла, гуляет по вольеру и даже защищает свою территорию", - рассказала Акулова.
По ее словам, в Центре воспроизводства редких животных тигрице сделали несколько стоматологических операций. "И сегодня ситуация с ее челюстью совсем не так плоха: по вторичному натяжению у нее хорошее заживление. Воспаление, которое лечили антибиотиками, сейчас находится в стадии разрешения", - добавила Акулова.
Черный коршун, спасенный в Тверском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 18:10Хорошие новости
В Москве спасли краснокнижного черного коршуна
 
Хорошие новостиОбществоСветлана АкуловаАнучинский районПриморский крайМоскваМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала