Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось
Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось, она окрепла
© Светлана Акулова/TelegramСпасенная приамурская тигрица в Московском зоопарке
© Светлана Акулова/Telegram
Спасенная приамурская тигрица в Московском зоопарке
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы за месяц пребывания в в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка улучшилось, она окрепла, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.
Тигрицу в возрасте четырех-пяти месяцев обнаружил рыбак на берегу реки в Анучинском районе в Приморском крае. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за этого у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей.
Ученые предположили, что в поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой, которая его травмировала. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 и ветеринары провели животному операции. В августе Московский зоопарк приютил спасенную амурскую тигрицу, она находится в центре воспроизводства редких видов животных.
"На фоне непростой ситуации с Диксоном ушла в тень история с тигрицей из Приморья, которая сейчас находится в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Но мы о ней не забываем, специалисты питомника продолжают о ней заботиться. Сегодня я проведала Амуру - так назвали тигрицу. По словам ветеринарных врачей, чувствует она себя гораздо лучше, чем месяц назад, когда ее только привезли в Москву. Тигрица окрепла, гуляет по вольеру и даже защищает свою территорию", - рассказала Акулова.
По ее словам, в Центре воспроизводства редких животных тигрице сделали несколько стоматологических операций. "И сегодня ситуация с ее челюстью совсем не так плоха: по вторичному натяжению у нее хорошее заживление. Воспаление, которое лечили антибиотиками, сейчас находится в стадии разрешения", - добавила Акулова.
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