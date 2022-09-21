https://ria.ru/20220921/tigritsa-1818536552.html

Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось

Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось - РИА Новости, 21.09.2022

Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы улучшилось

Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы за месяц пребывания в в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка улучшилось, она... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:13

2022-09-21T20:13

2022-09-21T20:13

хорошие новости

общество

светлана акулова

анучинский район

приморский край

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самочувствие спасенной в Приморье амурской тигрицы за месяц пребывания в в центре воспроизводства редких видов животных московского зоопарка улучшилось, она окрепла, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.Тигрицу в возрасте четырех-пяти месяцев обнаружил рыбак на берегу реки в Анучинском районе в Приморском крае. Внешний осмотр показал, что она сильно истощена, из-за этого у нее обморожен кончик хвоста, на морде образовался некроз тканей. Развитию обморожения морды способствовала травмированная нижняя челюсть. На нижней челюсти произошло полное отмирание мышечной и кожной тканей. Ученые предположили, что в поисках пищи тигренок, оставшись без матери, скорее всего, столкнулся с собакой, которая его травмировала. Врачи Владивостокской клинической больницы №2 и ветеринары провели животному операции. В августе Московский зоопарк приютил спасенную амурскую тигрицу, она находится в центре воспроизводства редких видов животных."На фоне непростой ситуации с Диксоном ушла в тень история с тигрицей из Приморья, которая сейчас находится в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Но мы о ней не забываем, специалисты питомника продолжают о ней заботиться. Сегодня я проведала Амуру - так назвали тигрицу. По словам ветеринарных врачей, чувствует она себя гораздо лучше, чем месяц назад, когда ее только привезли в Москву. Тигрица окрепла, гуляет по вольеру и даже защищает свою территорию", - рассказала Акулова.По ее словам, в Центре воспроизводства редких животных тигрице сделали несколько стоматологических операций. "И сегодня ситуация с ее челюстью совсем не так плоха: по вторичному натяжению у нее хорошее заживление. Воспаление, которое лечили антибиотиками, сейчас находится в стадии разрешения", - добавила Акулова.

https://ria.ru/20220817/sova-1810307109.html

https://ria.ru/20220810/korshun-1808692409.html

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общество, светлана акулова, анучинский район, приморский край, москва, московский зоопарк