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Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:33
2022-09-21T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.Он предоставил агентству видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает, что они передавали данные для ударов по российским военным колоннам.На корректировщиков силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации. "В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал собеседник агентства.По его словам, чтобы защитить окружающих и не допустить повреждения гражданской инфраструктуры, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате соседние здания не пострадали.Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные граждане, в том числе дети.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818308618.html
https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html
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в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
04:33 21.09.2022 (обновлено: 07:33 21.09.2022)
 
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.
Он предоставил агентству видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает, что они передавали данные для ударов по российским военным колоннам.
На корректировщиков силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации.
"В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал собеседник агентства.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 03:49
Херсонская область войдет в состав России в административных границах
По его словам, чтобы защитить окружающих и не допустить повреждения гражданской инфраструктуры, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате соседние здания не пострадали.
Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные граждане, в том числе дети.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 06:12Специальная военная операция на Украине
Теракт в Новой Каховке готовился по заданию СБУ, заявили в администрации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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