https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:33
2022-09-21T04:33
2022-09-21T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816791979_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_01a10ffa3b92bd52b0f2bd386120cf1e.jpg
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.Он предоставил агентству видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает, что они передавали данные для ударов по российским военным колоннам.На корректировщиков силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации. "В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал собеседник агентства.По его словам, чтобы защитить окружающих и не допустить повреждения гражданской инфраструктуры, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате соседние здания не пострадали.Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные граждане, в том числе дети.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818308618.html
https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816791979_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b2841bbaf9b7bfaa13a5a5ec4d68a9ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
04:33 21.09.2022 (обновлено: 07:33 21.09.2022)
Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области
Российские силовики предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области
ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.
Он предоставил агентству видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает, что они передавали данные для ударов по российским военным колоннам.
На корректировщиков силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации.
"В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, чтобы защитить окружающих и не допустить повреждения гражданской инфраструктуры, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате соседние здания не пострадали.
Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях
. В результате действий наводчиков украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные граждане, в том числе дети.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.