https://ria.ru/20220921/terakt-1818310574.html

Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области - РИА Новости, 21.09.2022

Источник: российские силовики предотвратили теракт в Херсонской области

Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T04:33

2022-09-21T04:33

2022-09-21T07:33

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Российские силовики нашли и подорвали в Голопристанском районе Херсонской области самодельные взрывные устройства, подготовленные для терактов, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.Он предоставил агентству видеокадры подрыва взрывных устройств в двух домах, а также сканы переписки в чате корректировщиков, которая подтверждает, что они передавали данные для ударов по российским военным колоннам.На корректировщиков силовики вышли 19 сентября в ходе отработки оперативной информации. "В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам. Правоохранителями из числа инженеров-взрывотехников было принято решение незамедлительно обезвредить указанные самодельные взрывные устройства на месте их непосредственной закладки", - сказал собеседник агентства.По его словам, чтобы защитить окружающих и не допустить повреждения гражданской инфраструктуры, заранее было оперативно перекрыто газоснабжение, локально обесточено электропитание, участки местности заблокированы. В результате соседние здания не пострадали.Российские силовики ранее неоднократно обезвреживали корректировщиков артиллерийских ударов украинских войск в освобожденных Херсонской и Запорожской областях. В результате действий наводчиков украинские войска обстреливают объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, из-за чего гибнут мирные граждане, в том числе дети.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818308618.html

https://ria.ru/20220913/terakt-1816369364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсонская область , россия, вооруженные силы украины