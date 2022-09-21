https://ria.ru/20220921/tekhnika-1818331181.html
Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику
Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику
Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:27
2022-09-21T09:27
2022-09-21T09:27
владимир путин
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику."Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО", - заявил Путин в обращении к россиянам.
https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику
Путин заявил, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику