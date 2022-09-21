https://ria.ru/20220921/tekhnika-1818331181.html

Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику

Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику - РИА Новости, 21.09.2022

Путин: Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику

Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:27

2022-09-21T09:27

2022-09-21T09:27

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику."Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО", - заявил Путин в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20220921/ugrozy-1818328658.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, безопасность