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Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица" - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
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Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"
Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица" - РИА Новости, 21.09.2022
Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"
Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:00
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культура
новости культуры
театр
центральный академический театр российской армии
спектакль
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте учреждения.Первая премьера "Барабанщины" состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Армии. "Нынешняя постановка наполнена новыми интонациями — здесь тонкой нитью проходят библейские мотивы, обращение к поэзии Великой Отечественной войны", — уточняется на сайте.Следующий показ спектакля запланирован на 4 октября.
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новости культуры, театр, центральный академический театр российской армии , спектакль
Культура, Новости культуры, Театр, Центральный академический театр Российской армии , Спектакль
16:00 21.09.2022
 
Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"

Театр Российской армии в откроет 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица"

© РИА Новости / Б. Елин / Перейти в медиабанкЦентральный академический театр Российской армии
Центральный академический театр Российской армии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Б. Елин
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте учреждения.
"Спектакль повествует не просто о военном подвиге, а об утраченных сегодняшним временем понятиях высокой нравственности", — говорится в описании проекта.
Первая премьера "Барабанщины" состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Армии. "Нынешняя постановка наполнена новыми интонациями — здесь тонкой нитью проходят библейские мотивы, обращение к поэзии Великой Отечественной войны", — уточняется на сайте.
Следующий показ спектакля запланирован на 4 октября.
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