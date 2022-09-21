https://ria.ru/20220921/teatr-1818362729.html

Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"

Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица" - РИА Новости, 21.09.2022

Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"

Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:00

2022-09-21T16:00

2022-09-21T16:00

культура

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театр

центральный академический театр российской армии

спектакль

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте учреждения.Первая премьера "Барабанщины" состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Армии. "Нынешняя постановка наполнена новыми интонациями — здесь тонкой нитью проходят библейские мотивы, обращение к поэзии Великой Отечественной войны", — уточняется на сайте.Следующий показ спектакля запланирован на 4 октября.

https://ria.ru/20220920/balet-1818239948.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, центральный академический театр российской армии , спектакль