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Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"
Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица" - РИА Новости, 21.09.2022
Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"
Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:00
2022-09-21T16:00
2022-09-21T16:00
культура
новости культуры
театр
центральный академический театр российской армии
спектакль
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской армии откроет сегодня, 21 сентября, 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица", сообщается на сайте учреждения.Первая премьера "Барабанщины" состоялась 29 января 1959 года на сцене Театра Армии. "Нынешняя постановка наполнена новыми интонациями — здесь тонкой нитью проходят библейские мотивы, обращение к поэзии Великой Отечественной войны", — уточняется на сайте.Следующий показ спектакля запланирован на 4 октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, центральный академический театр российской армии , спектакль
Культура, Новости культуры, Театр, Центральный академический театр Российской армии , Спектакль
Театр Российской армии откроет сезон спектаклем "Барабанщица"
Театр Российской армии в откроет 93-й сезон спектаклем Бориса Морозова "Барабанщица"