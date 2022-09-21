Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 38 самолетов
Минобороны Тайваня: Китай в среду направил к острову 38 самолетов и шесть кораблей
Уезд Тайдун, Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 21 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова, сообщает министерство обороны Тайваня.
"По состоянию на 17.00 (12.00 мск) 21 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 17 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе истребитель-бомбардировщик JH-7, разведывательный дрон BZK-005, три истребителя Су-30, шесть истребителей J-11, два J-16, беспилотник TB-001, противолодочный самолет Y-8, беспилотник CH-4, разведывательный самолет Y-8.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.