https://ria.ru/20220921/tayvan-1818465853.html

Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 38 самолетов

Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 38 самолетов - РИА Новости, 21.09.2022

Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 38 самолетов

Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:26

2022-09-21T16:26

2022-09-21T16:26

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

су-30

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ПЕКИН, 21 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова, сообщает министерство обороны Тайваня."По состоянию на 17.00 (12.00 мск) 21 сентября, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что 17 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе истребитель-бомбардировщик JH-7, разведывательный дрон BZK-005, три истребителя Су-30, шесть истребителей J-11, два J-16, беспилотник TB-001, противолодочный самолет Y-8, беспилотник CH-4, разведывательный самолет Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220921/kitay-1818322906.html

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30