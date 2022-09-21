https://ria.ru/20220921/tadzhikistan-1818321773.html
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе - РИА Новости, 21.09.2022
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе
МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:33
2022-09-21T08:33
2022-09-21T08:33
в мире
таджикистан
киргизия
душанбе
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана произошли 16 сентября и продолжились на следующий день. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 185 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших."Несмотря на подписанный двумя странами протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, усиливающих напряжённость на границе. Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области", - говорится в заявлении МИД Таджикистана в среду.В Душанбе заявили также о нарушениях воздушного пространства беспилотниками с территории Киргизии, в том числе о полете "киргизских БПЛА над городом Исфара" и "над воинскими частями Минобороны Таджикистана".Комментариями киргизской стороны РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html
https://ria.ru/20220919/pogranichniki-1817960641.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Душанбе, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе
МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать протоколы
ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии
и Таджикистана
произошли 16 сентября и продолжились на следующий день. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 185 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
"Несмотря на подписанный двумя странами протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, усиливающих напряжённость на границе. Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области", - говорится в заявлении МИД Таджикистана в среду.
В Душанбе заявили также о нарушениях воздушного пространства беспилотниками с территории Киргизии, в том числе о полете "киргизских БПЛА над городом Исфара" и "над воинскими частями Минобороны Таджикистана".
Комментариями киргизской стороны РИА Новости не располагает.