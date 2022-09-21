https://ria.ru/20220921/tadzhikistan-1818321773.html

Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе

Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе - РИА Новости, 21.09.2022

Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе

МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:33

2022-09-21T08:33

2022-09-21T08:33

в мире

таджикистан

киргизия

душанбе

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана произошли 16 сентября и продолжились на следующий день. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 185 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших."Несмотря на подписанный двумя странами протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, усиливающих напряжённость на границе. Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области", - говорится в заявлении МИД Таджикистана в среду.В Душанбе заявили также о нарушениях воздушного пространства беспилотниками с территории Киргизии, в том числе о полете "киргизских БПЛА над городом Исфара" и "над воинскими частями Минобороны Таджикистана".Комментариями киргизской стороны РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html

https://ria.ru/20220919/pogranichniki-1817960641.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таджикистан, киргизия, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии