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Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе - РИА Новости, 21.09.2022
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Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе - РИА Новости, 21.09.2022
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе
МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:33
2022-09-21T08:33
в мире
таджикистан
киргизия
душанбе
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана произошли 16 сентября и продолжились на следующий день. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 185 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших."Несмотря на подписанный двумя странами протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, усиливающих напряжённость на границе. Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области", - говорится в заявлении МИД Таджикистана в среду.В Душанбе заявили также о нарушениях воздушного пространства беспилотниками с территории Киргизии, в том числе о полете "киргизских БПЛА над городом Исфара" и "над воинскими частями Минобороны Таджикистана".Комментариями киргизской стороны РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20220920/granitsa-1818079156.html
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в мире, таджикистан, киргизия, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Душанбе, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
08:33 21.09.2022
 
Душанбе обвинил Бишкек в провокациях на границе

МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать протоколы

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель-автодорожный" в Киргизии
Военнослужащие ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащие ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта "Кызыл-Бель-автодорожный" в Киргизии. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 21 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана обвинил Киргизию в провокациях на границе и призвал соблюдать подписанные протоколы о нормализации ситуации.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана произошли 16 сентября и продолжились на следующий день. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Киргизская сторона сообщила о 59 погибших и 185 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Разгрузка гуманитарной помощи для беженцев в селе Боз-Адыр в Киргизии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
"Несмотря на подписанный двумя странами протокол об урегулировании ситуации на границе, таджикской стороной фиксируется ряд провокационных действий киргизской стороны, усиливающих напряжённость на границе. Киргизская сторона создает ложную видимость отвода войск и тяжелой военной техники от линии соприкосновения и укрывает их в приграничных населенных пунктах Лайлакского и Чон-Алайского районов Баткенской области", - говорится в заявлении МИД Таджикистана в среду.
В Душанбе заявили также о нарушениях воздушного пространства беспилотниками с территории Киргизии, в том числе о полете "киргизских БПЛА над городом Исфара" и "над воинскими частями Минобороны Таджикистана".
Комментариями киргизской стороны РИА Новости не располагает.
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В миреТаджикистанКиргизияДушанбеСтолкновения на границе Таджикистана и Киргизии
 
 
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