https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818504317.html

Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина

Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина - РИА Новости, 21.09.2022

Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина

Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:17

2022-09-21T18:17

2022-09-21T18:17

владимир путин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740145776_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_70708a54a478d7c0b57acc5f258a03c8.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир Путин."Суверенитет - это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.

https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, политика