https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818504317.html
Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина
Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина - РИА Новости, 21.09.2022
Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина
Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:17
2022-09-21T18:17
2022-09-21T18:17
владимир путин
россия
политика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир Путин."Суверенитет - это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.
https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
Путин назвал суверенитет страны гарантией свободы каждого россиянина
Путин: суверенитет России — гарантия свободы каждого, а власть будет служить только народу
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Суверенитет - гарантия свободы каждого гражданина России, а ответственная и сильная власть будет служить только народу РФ, заявил российский президент Владимир Путин.
"Суверенитет - это гарантия свободы каждого, и в нашей традиции, человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина. Ответственная, сильная власть в нашем государстве будет служить только народу России, и его поддержка по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки - залог успешного, безопасного развития нашей страны как одного из центров формирующегося сейчас более справедливого многополярного мира", - сказал Путин на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности.