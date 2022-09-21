https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html
Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин
Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин
Любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:56
2022-09-21T17:56
2022-09-21T21:03
владимир путин
россия
политика
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России, заявил Владимир Путин."За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию", — сказал Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.Он добавил, что Россия столетиями строилась как общий и родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий.При этом он подчеркнул, что, несмотря на жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц, имевшие место в российской истории, мрачные периоды всегда сменялись этапами возрождения."Героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена", — отметил президент.Глава государства заявил, что никому не под силу разрушить такие российские ценности, как верность правде и справедливости, сострадание, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всей страны."Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру", — сказал он.Путин также отметил самобытность российской цивилизации."И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего", — заявил глава государства.
https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818492346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Для России опасно даже на время ослабить свой суверенитет" – Путин
"Для России опасно даже на время ослабить свой суверенитет" – Путин
2022-09-21T17:56
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
17:56 21.09.2022 (обновлено: 21:03 21.09.2022)
Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин
Путин назвал любое ослабление суверенитета России смертельно опасным для государства
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен — РИА Новости. Любое ослабление суверенитета представляет угрозу для России, заявил Владимир Путин.
"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию", — сказал Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
Он добавил, что Россия столетиями строилась как общий и родной дом для людей множества национальностей и вероисповеданий.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на жестокие нашествия врагов, раздробленность и трагедию междоусобиц, имевшие место в российской истории, мрачные периоды всегда сменялись этапами возрождения.
"Героические поколения нашего народа побеждали трудности и невзгоды, превозмогали все испытания, созидали, умножали величие нашего Отечества и покрывали славой свои имена", — отметил президент.
Глава государства заявил, что никому не под силу разрушить такие российские ценности, как верность правде и справедливости, сострадание, готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всей страны.
"Никто и никогда не способен запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию и богатейшую культуру", — сказал он.
Путин также отметил самобытность российской цивилизации.
"И за свое Отечество, за свою Родину, которая у нас одна, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции мы будем бороться, будем их отстаивать и защищать во имя наших предков и наших потомков, ради России, ее великой истории и великого будущего", — заявил глава государства.