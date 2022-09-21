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В Москве начался фестиваль уличного искусства "Здесь и сейчас" - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220921/streetart-1818424746.html
В Москве начался фестиваль уличного искусства "Здесь и сейчас"
В Москве начался фестиваль уличного искусства "Здесь и сейчас" - РИА Новости, 21.09.2022
В Москве начался фестиваль уличного искусства "Здесь и сейчас"
В Москве начался фестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:49
2022-09-21T17:00
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве начался фестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города", сообщает пресс-служба.На смотре представят девять новых работ. Особенность мероприятия в этом году — децентрализация и размещение значительной части объектов в районах, удаленных от центра города."Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж, превращая площади и улицы из обыденных в самобытные, живые, находящиеся в постоянном диалоге с архитектурным пейзажем столицы", — говорится в пресс-релизе.В первой "волне" установлены три объекта. В Парке "Зарядье" (Варварка, домовладение 6, строение 1) появилась скульптура Адиля Алиева "Мальчик-рыбак". По словам художника, "скульптура – словно приглашение поразмыслить о том, как формируется и трансформируется облик Москвы, и как детские воспоминания переплетаются с настоящим и будущим". Сейчас скульптуру — в холле Медиацентра, потом ее переместят в парковую зону.Рядом с Культурным центром ЗИЛ (Восточная, дом 4, корпус 1) установили арт-объект Дианы Воуба "Алфавитяне" из проекта "Город-алфавит". На парковой территории Культурного центра "Новослободский" (Сущевский вал, дом 10А строение 1) стрит-арт художник и муралист Кирилл Стефанов представил проект "Пути". "Обычный на первый взгляд памптрек, предназначенный для катания на самокатах, роликах и скейтбордах, оживает с помощью компьютерной графики. Интерактивные дорожки, переплетенные в сеть путей, похожи на микросхемы, по которым вот-вот понесутся сигналы – люди", — говорит о своем проекте художник.В 2022 году в столице появятся еще 6 объектов. Среди участников Александр Повзнер, Дмитрий Аске, Виктор Поляков, Сергей Филатов, Петр Герасименко и Леонид Тишков. Их произведения будут на площади у галереи "Беляево", рядом с Культурным центром "Зодчие" в ЗАО, рядом с Культурным центром "Салют" в Южном Тушино и других районах.
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Елена Громова
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новости культуры, искусство, куда сходить , москва
Культура, Новости культуры, Искусство, куда сходить , Москва
16:49 21.09.2022 (обновлено: 17:00 21.09.2022)
 
В Москве начался фестиваль уличного искусства "Здесь и сейчас"

В Москве начался фестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"

© Фото предоставила пресс-служба ЗарядьяЭкспонат фестиваля "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"
Экспонат фестиваля Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города
© Фото предоставила пресс-служба Зарядья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Москве начался фестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города", сообщает пресс-служба.
На смотре представят девять новых работ. Особенность мероприятия в этом году — децентрализация и размещение значительной части объектов в районах, удаленных от центра города.
"Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж, превращая площади и улицы из обыденных в самобытные, живые, находящиеся в постоянном диалоге с архитектурным пейзажем столицы", — говорится в пресс-релизе.
В первой "волне" установлены три объекта. В Парке "Зарядье" (Варварка, домовладение 6, строение 1) появилась скульптура Адиля Алиева "Мальчик-рыбак".
© Фото предоставила пресс-служба ЗарядьяЭкспонат фестиваля "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"
Экспонат фестиваля Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города
© Фото предоставила пресс-служба Зарядья
Экспонат фестиваля "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"
По словам художника, "скульптура – словно приглашение поразмыслить о том, как формируется и трансформируется облик Москвы, и как детские воспоминания переплетаются с настоящим и будущим". Сейчас скульптуру — в холле Медиацентра, потом ее переместят в парковую зону.
Рядом с Культурным центром ЗИЛ (Восточная, дом 4, корпус 1) установили арт-объект Дианы Воуба "Алфавитяне" из проекта "Город-алфавит".
"Фигуры Алфавитян меняются в зависимости от ракурса, приглашая зрителей включиться в эту захватывающую игру. Это одновременно и игра с архитектурными формами, и зримое продолжение диалога с авторами здания культурного центра", — объясняет Воуба.
На парковой территории Культурного центра "Новослободский" (Сущевский вал, дом 10А строение 1) стрит-арт художник и муралист Кирилл Стефанов представил проект "Пути".
"Обычный на первый взгляд памптрек, предназначенный для катания на самокатах, роликах и скейтбордах, оживает с помощью компьютерной графики. Интерактивные дорожки, переплетенные в сеть путей, похожи на микросхемы, по которым вот-вот понесутся сигналы – люди", — говорит о своем проекте художник.
© Dzuba KirillФестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"
Фестиваль Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города
© Dzuba Kirill
Фестиваль "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города"
В 2022 году в столице появятся еще 6 объектов. Среди участников Александр Повзнер, Дмитрий Аске, Виктор Поляков, Сергей Филатов, Петр Герасименко и Леонид Тишков. Их произведения будут на площади у галереи "Беляево", рядом с Культурным центром "Зодчие" в ЗАО, рядом с Культурным центром "Салют" в Южном Тушино и других районах.
Эскиз мужских костюмов. Два крестьянина в сорочке и сермяге. Молодой боярин в кафтане. Пожилой боярин в ферязи и однорядке. С XIV до XVIII века. 1860-1869 гг.
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