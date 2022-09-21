Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале
Даниил Страхов в "Комплексе бога" исполнил роль опасного бизнесмена
© Предоставлено пресс-службой проектаСериал "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой проекта
СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Даниил Страхов сыграл пациента с опасными наклонностями в проекте "Комплекс бога", который показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
Название проекта отсылает к одноименному термину в психологии, которое означает, что человек уверен в своей непогрешимости, у него завышенные ощущения личных способностей или привилегий. Это детективная драма и одновременно психологический поединок между опытным психиатром (Кирилл Кяро) и пациентом с опасными наклонностями Владимиром.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Комплекс бога"
1 из 1
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 1
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Его играет Даниил Страхов: он успешный бизнесмен с навязчивыми мыслями и видениями. Он обращается за анонимной помощью к частному психиатру Алексею (Кирилл Кяро).
Главный принцип Алексея — соблюдение врачебной тайны, пока мысли клиента остаются только мыслями, а не действиями.
Эта многослойная, полифоническая история полна разноплановых персонажей. Параллельно развивается вторая сюжетная линия: пропадает дочь известного пианиста Константина (Шамиль Хаматов). Вскоре после этого находят тело второй девочки.
Полицейские подозревают Константина, а психиатр — Владимира. При этом врач начинает понимать, что не готов хранить "тайну исповеди". Но после того, как он делится своими предположениями с правоохранителям, ситуация становится еще запутаннее.
"Кино — вещь коллективная, у каждого своя задача, материал — непростой, моей задачей было освоить не схему, а "полететь" в роли, — рассказал Страхов РИА Новости. — Когда у тебя получается оторваться от материала и полететь в самостоятельное путешествие, отталкиваясь от такого крутого сценария, это большое удовольствие".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Комплекс бога"
1 из 3
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Герой сериала "Комплекс бога"
2 из 3
Герой сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
"Комплекс бога"
3 из 3
"Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3
Герой сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3
"Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Важные человеческие отношения здесь обличены в форму жанрового кино. По словам Страхова, создатели хотели "поставить зеркало перед зрителем", чтобы публика увидела в персонажах самих себя.
"Это один из тех редких сценариев, когда ты читаешь историю и понимаешь, что там есть большой "чердак", темный, в котором много того, чего даже не видно, — пояснил Страхов. — Хороший сценарий отличается именно этим: там не только текст, сюжет, фабула. И дело не только в маньяках, психиатрах, пропавших детях. Это повод для разговора".
По словам актера, у Алены Званцовой, сценариста проекта, и режиссера Флюзы Фархшатовой получилась "очень глубокая, серьезная история, в которой тайное всегда больше, чем явное".
"А это тот мир, в котором мы живем", — уверен артист.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Флюза Фархшатова
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Флюза Фархшатова
Благодаря совмещению жанров драмы и триллера, сюжет запутывает зрителя. Каждый герой — не тот, кем кажется, его мотивы остаются неизвестными, а каждый следующий поступок интригует.
Создатели задаются такими вопросами, как право на нормальную жизнь у человека с особенностями, отношения бывших партнеров, презумпция невиновности, талант и расплата за него.
Дата выхода проекта на Kion будет объявлена позднее.