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Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале - РИА Новости, 21.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220921/strakhov-1818376637.html
Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале
Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале - РИА Новости, 21.09.2022
Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале
Даниил Страхов сыграл пациента с опасными наклонностями в проекте "Комплекс бога", который показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:36
2022-09-21T12:36
культура
новости культуры
даниил страхов
кино и сериалы
что посмотреть
психиатрия
психология личности
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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Даниил Страхов сыграл пациента с опасными наклонностями в проекте "Комплекс бога", который показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Название проекта отсылает к одноименному термину в психологии, которое означает, что человек уверен в своей непогрешимости, у него завышенные ощущения личных способностей или привилегий. Это детективная драма и одновременно психологический поединок между опытным психиатром (Кирилл Кяро) и пациентом с опасными наклонностями Владимиром.Его играет Даниил Страхов: он успешный бизнесмен с навязчивыми мыслями и видениями. Он обращается за анонимной помощью к частному психиатру Алексею (Кирилл Кяро).Главный принцип Алексея — соблюдение врачебной тайны, пока мысли клиента остаются только мыслями, а не действиями.Эта многослойная, полифоническая история полна разноплановых персонажей. Параллельно развивается вторая сюжетная линия: пропадает дочь известного пианиста Константина (Шамиль Хаматов). Вскоре после этого находят тело второй девочки.Полицейские подозревают Константина, а психиатр — Владимира. При этом врач начинает понимать, что не готов хранить "тайну исповеди". Но после того, как он делится своими предположениями с правоохранителям, ситуация становится еще запутаннее.Важные человеческие отношения здесь обличены в форму жанрового кино. По словам Страхова, создатели хотели "поставить зеркало перед зрителем", чтобы публика увидела в персонажах самих себя.По словам актера, у Алены Званцовой, сценариста проекта, и режиссера Флюзы Фархшатовой получилась "очень глубокая, серьезная история, в которой тайное всегда больше, чем явное"."А это тот мир, в котором мы живем", — уверен артист.Благодаря совмещению жанров драмы и триллера, сюжет запутывает зрителя. Каждый герой — не тот, кем кажется, его мотивы остаются неизвестными, а каждый следующий поступок интригует.Создатели задаются такими вопросами, как право на нормальную жизнь у человека с особенностями, отношения бывших партнеров, презумпция невиновности, талант и расплата за него.Дата выхода проекта на Kion будет объявлена позднее.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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новости культуры, даниил страхов, кино и сериалы, что посмотреть , психиатрия, психология личности
Культура, Новости культуры, Даниил Страхов, Кино и сериалы, что посмотреть , психиатрия, психология личности
12:36 21.09.2022
 
Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале

Даниил Страхов в "Комплексе бога" исполнил роль опасного бизнесмена

© Предоставлено пресс-службой проектаСериал "Комплекс бога"
Сериал Комплекс бога
© Предоставлено пресс-службой проекта
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Даниил Страхов сыграл пациента с опасными наклонностями в проекте "Комплекс бога", который показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".
Название проекта отсылает к одноименному термину в психологии, которое означает, что человек уверен в своей непогрешимости, у него завышенные ощущения личных способностей или привилегий. Это детективная драма и одновременно психологический поединок между опытным психиатром (Кирилл Кяро) и пациентом с опасными наклонностями Владимиром.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Комплекс бога"
Кадр из сериала Комплекс бога
1 из 1
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 1
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Его играет Даниил Страхов: он успешный бизнесмен с навязчивыми мыслями и видениями. Он обращается за анонимной помощью к частному психиатру Алексею (Кирилл Кяро).
Главный принцип Алексея — соблюдение врачебной тайны, пока мысли клиента остаются только мыслями, а не действиями.
Эта многослойная, полифоническая история полна разноплановых персонажей. Параллельно развивается вторая сюжетная линия: пропадает дочь известного пианиста Константина (Шамиль Хаматов). Вскоре после этого находят тело второй девочки.
Полицейские подозревают Константина, а психиатр — Владимира. При этом врач начинает понимать, что не готов хранить "тайну исповеди". Но после того, как он делится своими предположениями с правоохранителям, ситуация становится еще запутаннее.
"Кино — вещь коллективная, у каждого своя задача, материал — непростой, моей задачей было освоить не схему, а "полететь" в роли, — рассказал Страхов РИА Новости. — Когда у тебя получается оторваться от материала и полететь в самостоятельное путешествие, отталкиваясь от такого крутого сценария, это большое удовольствие".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Кадр из сериала "Комплекс бога"
Кадр из сериала Комплекс бога
1 из 3
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

Герой сериала "Комплекс бога"

Кадр из сериала Комплекс бога
2 из 3

Герой сериала "Комплекс бога"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"

"Комплекс бога"

Кадр из сериала Комплекс бога
3 из 3

"Комплекс бога"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
1 из 3
Кадр из сериала "Комплекс бога"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
2 из 3

Герой сериала "Комплекс бога"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
3 из 3

"Комплекс бога"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Важные человеческие отношения здесь обличены в форму жанрового кино. По словам Страхова, создатели хотели "поставить зеркало перед зрителем", чтобы публика увидела в персонажах самих себя.
"Это один из тех редких сценариев, когда ты читаешь историю и понимаешь, что там есть большой "чердак", темный, в котором много того, чего даже не видно, — пояснил Страхов. — Хороший сценарий отличается именно этим: там не только текст, сюжет, фабула. И дело не только в маньяках, психиатрах, пропавших детях. Это повод для разговора".
По словам актера, у Алены Званцовой, сценариста проекта, и режиссера Флюзы Фархшатовой получилась "очень глубокая, серьезная история, в которой тайное всегда больше, чем явное".
"А это тот мир, в котором мы живем", — уверен артист.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"Флюза Фархшатова
Флюза Фархшатова
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Новый сезон"
Флюза Фархшатова
Благодаря совмещению жанров драмы и триллера, сюжет запутывает зрителя. Каждый герой — не тот, кем кажется, его мотивы остаются неизвестными, а каждый следующий поступок интригует.
Создатели задаются такими вопросами, как право на нормальную жизнь у человека с особенностями, отношения бывших партнеров, презумпция невиновности, талант и расплата за него.
Дата выхода проекта на Kion будет объявлена позднее.
Кадр из сериала Конец света
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