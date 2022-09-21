https://ria.ru/20220921/strakhov-1818376637.html

Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале

Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале - РИА Новости, 21.09.2022

Даниил Страхов стал пациентом с опасными наклонностями в новом сериале

Даниил Страхов сыграл пациента с опасными наклонностями в проекте "Комплекс бога", который показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:36

2022-09-21T12:36

2022-09-21T12:36

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психология личности

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СОЧИ, 21 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Даниил Страхов сыграл пациента с опасными наклонностями в проекте "Комплекс бога", который показали на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".Название проекта отсылает к одноименному термину в психологии, которое означает, что человек уверен в своей непогрешимости, у него завышенные ощущения личных способностей или привилегий. Это детективная драма и одновременно психологический поединок между опытным психиатром (Кирилл Кяро) и пациентом с опасными наклонностями Владимиром.Его играет Даниил Страхов: он успешный бизнесмен с навязчивыми мыслями и видениями. Он обращается за анонимной помощью к частному психиатру Алексею (Кирилл Кяро).Главный принцип Алексея — соблюдение врачебной тайны, пока мысли клиента остаются только мыслями, а не действиями.Эта многослойная, полифоническая история полна разноплановых персонажей. Параллельно развивается вторая сюжетная линия: пропадает дочь известного пианиста Константина (Шамиль Хаматов). Вскоре после этого находят тело второй девочки.Полицейские подозревают Константина, а психиатр — Владимира. При этом врач начинает понимать, что не готов хранить "тайну исповеди". Но после того, как он делится своими предположениями с правоохранителям, ситуация становится еще запутаннее.Важные человеческие отношения здесь обличены в форму жанрового кино. По словам Страхова, создатели хотели "поставить зеркало перед зрителем", чтобы публика увидела в персонажах самих себя.По словам актера, у Алены Званцовой, сценариста проекта, и режиссера Флюзы Фархшатовой получилась "очень глубокая, серьезная история, в которой тайное всегда больше, чем явное"."А это тот мир, в котором мы живем", — уверен артист.Благодаря совмещению жанров драмы и триллера, сюжет запутывает зрителя. Каждый герой — не тот, кем кажется, его мотивы остаются неизвестными, а каждый следующий поступок интригует.Создатели задаются такими вопросами, как право на нормальную жизнь у человека с особенностями, отношения бывших партнеров, презумпция невиновности, талант и расплата за него.Дата выхода проекта на Kion будет объявлена позднее.

https://ria.ru/20220920/serialy-1818048474.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

новости культуры, даниил страхов, кино и сериалы, что посмотреть , психиатрия, психология личности