https://ria.ru/20220921/stipendii-1818466728.html
Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов
Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов - РИА Новости, 21.09.2022
Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ученых о введении именных стипендий выдающихся представителей науки для талантливых студентов. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:31
2022-09-21T16:31
2022-09-21T16:44
общество
владимир путин
россия
навигатор абитуриента
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ученых о введении именных стипендий выдающихся представителей науки для талантливых студентов.На встрече президента с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами один из участников предложил учредить именные стипендии в честь выдающихся ученых для наиболее талантливых студентов."Что касается стипендий - полностью согласен. И престиж инженерных профессий, то, что мы с вами сегодня собрались здесь, это обсуждаем, это уже усилия государства, направленные на то, чтобы поднять престиж инженерных профессий, показать значимость этого вида деятельности для государства, для страны. Именные стипендии, конечно. У нас, по-моему, они есть, есть такая стипендия, как (имени Сергея) Королева, конечно, востребована. Давайте обязательно сделаем", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ.
https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, навигатор абитуриента
Общество, Владимир Путин, Россия, Навигатор абитуриента
16:31 21.09.2022 (обновлено: 16:44 21.09.2022)
Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов
Президент Путин поддержал идею о стипендиях представителей науки для талантливых студентов