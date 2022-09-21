https://ria.ru/20220921/stipendii-1818466728.html

Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов

Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов - РИА Новости, 21.09.2022

Путин поддержал предложение об именных стипендиях для талантливых студентов

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ученых о введении именных стипендий выдающихся представителей науки для талантливых студентов. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:31

2022-09-21T16:31

2022-09-21T16:44

общество

владимир путин

россия

навигатор абитуриента

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение ученых о введении именных стипендий выдающихся представителей науки для талантливых студентов.На встрече президента с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами один из участников предложил учредить именные стипендии в честь выдающихся ученых для наиболее талантливых студентов."Что касается стипендий - полностью согласен. И престиж инженерных профессий, то, что мы с вами сегодня собрались здесь, это обсуждаем, это уже усилия государства, направленные на то, чтобы поднять престиж инженерных профессий, показать значимость этого вида деятельности для государства, для страны. Именные стипендии, конечно. У нас, по-моему, они есть, есть такая стипендия, как (имени Сергея) Королева, конечно, востребована. Давайте обязательно сделаем", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ.

https://ria.ru/20220921/putin-1818407066.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, навигатор абитуриента