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ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - РИА Новости, 21.09.2022
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ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов
ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - РИА Новости, 21.09.2022
ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T21:39
2022-09-21T21:39
экономика
сша
федеральная резервная система сша
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже третий раз подряд повышает свою базовую ставку на 75 базисных пунктов. Сейчас показатель находится на максимуме с 2008 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планируется сократить активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе."При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
https://ria.ru/20220921/krizis-1818313558.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире
Экономика, США, Федеральная резервная система США, В мире
21:39 21.09.2022
 
ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов

ФРС США в третий раз повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 3-3,25% годовых

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор уже третий раз подряд повышает свою базовую ставку на 75 базисных пунктов. Сейчас показатель находится на максимуме с 2008 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.
Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планируется сократить активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 06:05
США предрекли "подрыв" на своем же "минном поле"
ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе.
"При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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Больше половины бизнесменов в США допускают рецессию в ближайшие два года
 
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