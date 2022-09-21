https://ria.ru/20220921/stavka-1818556357.html

ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов

ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - РИА Новости, 21.09.2022

ФРС США снова повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T21:39

2022-09-21T21:39

2022-09-21T21:39

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже третий раз подряд повышает свою базовую ставку на 75 базисных пунктов. Сейчас показатель находится на максимуме с 2008 года. ФРС 16 марта повысила ставку впервые с декабря 2018 года после того как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых.Кроме того, Федрезерв подтвердил, что он продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя опубликованному в мае плану. По плану, сокращение началось 1 июня, первые три месяца планируется сократить активы на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения должны увеличиться вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.ФРС отмечает, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Центробанк по-прежнему рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне в 2% в долгосрочной перспективе."При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщает регулятор.

https://ria.ru/20220921/krizis-1818313558.html

https://ria.ru/20220822/retsessiya-1811444123.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, федеральная резервная система сша, в мире