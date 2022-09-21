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WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи - РИА Новости, 21.09.2022
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WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи
WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи - РИА Новости, 21.09.2022
WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи
Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил The Washington Post... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:59
2022-09-21T22:59
в мире
крис мерфи (сенатор сша)
джо байден
украина
сша
конгресс сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил The Washington Post сенатор Крис Мерфи."Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку", — сказал политик.Он пояснил, что среди американской элиты есть противники оказания помощи Киеву, хотя действующая власть выступает в поддержку Украины.В материале отмечается, что республиканцы скорее поддерживают идею Белого дома о добавлении 12 миллиардов долларов к резолюции о финансировании правительства до сентября. Однако в случае победы республиканцев на выборах в нижнюю палату конгресса или тем более в сенат, все может измениться."Я думаю, что существует реальный риск того, что продолжающаяся резолюция станет последним разом, когда мы будем финансировать Украину", — признался Мерфи.Сенатор добавил, что такое развитие событие станет катастрофой для Киева и ударит по возможностям ВСУ вести борьбу.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html
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в мире, крис мерфи (сенатор сша), джо байден, украина, сша, конгресс сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Крис Мерфи (сенатор США), Джо Байден, Украина, США, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, НАТО
22:59 21.09.2022
 
WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи

Сенатор Мерфи допустил прекращение военной помощи Киеву при победе республиканцев в США

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил The Washington Post сенатор Крис Мерфи.
"Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку", — сказал политик.
Он пояснил, что среди американской элиты есть противники оказания помощи Киеву, хотя действующая власть выступает в поддержку Украины.
В материале отмечается, что республиканцы скорее поддерживают идею Белого дома о добавлении 12 миллиардов долларов к резолюции о финансировании правительства до сентября. Однако в случае победы республиканцев на выборах в нижнюю палату конгресса или тем более в сенат, все может измениться.
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"Я думаю, что существует реальный риск того, что продолжающаяся резолюция станет последним разом, когда мы будем финансировать Украину", — признался Мерфи.
Сенатор добавил, что такое развитие событие станет катастрофой для Киева и ударит по возможностям ВСУ вести борьбу.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
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В миреКрис Мерфи (сенатор США)Джо БайденУкраинаСШАКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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