https://ria.ru/20220921/ssha-1818566660.html

WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи

WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи - РИА Новости, 21.09.2022

WP: победа республиканцев на выборах в США может лишить Киев военной помощи

Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил The Washington Post... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:59

2022-09-21T22:59

2022-09-21T22:59

в мире

крис мерфи (сенатор сша)

джо байден

украина

сша

конгресс сша

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679839_0:137:2989:1818_1920x0_80_0_0_b179b8fc12af32e8d54bcf1ad8217e41.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в конгресс США может ослабить поддержку Вашингтоном Украины, заявил The Washington Post сенатор Крис Мерфи."Если республиканцы будут контролировать Палату представителей или Сенат, думаю, есть вероятность, что они остановят любую дополнительную поддержку", — сказал политик.Он пояснил, что среди американской элиты есть противники оказания помощи Киеву, хотя действующая власть выступает в поддержку Украины.В материале отмечается, что республиканцы скорее поддерживают идею Белого дома о добавлении 12 миллиардов долларов к резолюции о финансировании правительства до сентября. Однако в случае победы республиканцев на выборах в нижнюю палату конгресса или тем более в сенат, все может измениться."Я думаю, что существует реальный риск того, что продолжающаяся резолюция станет последним разом, когда мы будем финансировать Украину", — признался Мерфи.Сенатор добавил, что такое развитие событие станет катастрофой для Киева и ударит по возможностям ВСУ вести борьбу.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.

https://ria.ru/20220921/bayden-1818555189.html

https://ria.ru/20220921/nato-1818526310.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, крис мерфи (сенатор сша), джо байден, украина, сша, конгресс сша, вооруженные силы украины, нато