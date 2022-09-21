https://ria.ru/20220921/ssha-1818539370.html

США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае

США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае - РИА Новости, 21.09.2022

США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае

США может ждать ужасный сценарий противостояния с Китаем после заявления главы Белого дома о готовности "встать на защиту Тайваня", пишет офицер американской... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:31

2022-09-21T20:31

2022-09-21T21:19

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США может ждать ужасный сценарий противостояния с Китаем после заявления главы Белого дома о готовности "встать на защиту Тайваня", пишет офицер американской армии Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive.Автор уточнил, что Китай в случае теоретического конфликта и в случае нарушения Вашингтоном своих границ имеет возможность нанести ракетные удары по американскому флоту, который будет находиться в зоне боевых действий. Уничтожение авианосной группы, убежден Иствуд, станет "кошмаром для ВМС" страны."Пентагон должен убедиться, что Белый дом понимает цену, которую придется заплатить", — предупредил эксперт.Он выразил надежду, что Вашингтон и Пекин найдут дипломатические механизмы для урегулирования кризиса.Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон может вступить в конфликт на стороне Тайбэя.В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.

https://ria.ru/20220921/tayvan-1818465853.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, китай, тайвань, сша