20:31 21.09.2022 (обновлено: 21:19 21.09.2022)
США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае
19Fortyfive: США ждет ужасный сценарий после слов Байдена о готовности "помочь" Тайваню
© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США может ждать ужасный сценарий противостояния с Китаем после заявления главы Белого дома о готовности "встать на защиту Тайваня", пишет офицер американской армии Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive.
"У Соединенных Штатов нет оптимальных вариантов "защиты" Тайваня. Каждый сценарий, <…> приводит к военно-морским потерям", — отметил он.
Автор уточнил, что Китай в случае теоретического конфликта и в случае нарушения Вашингтоном своих границ имеет возможность нанести ракетные удары по американскому флоту, который будет находиться в зоне боевых действий. Уничтожение авианосной группы, убежден Иствуд, станет "кошмаром для ВМС" страны.
"Пентагон должен убедиться, что Белый дом понимает цену, которую придется заплатить", — предупредил эксперт.
Он выразил надежду, что Вашингтон и Пекин найдут дипломатические механизмы для урегулирования кризиса.
В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.