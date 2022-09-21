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США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае - РИА Новости, 21.09.2022
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США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае
США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае - РИА Новости, 21.09.2022
США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае
США может ждать ужасный сценарий противостояния с Китаем после заявления главы Белого дома о готовности "встать на защиту Тайваня", пишет офицер американской... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:31
2022-09-21T21:19
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США может ждать ужасный сценарий противостояния с Китаем после заявления главы Белого дома о готовности "встать на защиту Тайваня", пишет офицер американской армии Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive.Автор уточнил, что Китай в случае теоретического конфликта и в случае нарушения Вашингтоном своих границ имеет возможность нанести ракетные удары по американскому флоту, который будет находиться в зоне боевых действий. Уничтожение авианосной группы, убежден Иствуд, станет "кошмаром для ВМС" страны."Пентагон должен убедиться, что Белый дом понимает цену, которую придется заплатить", — предупредил эксперт.Он выразил надежду, что Вашингтон и Пекин найдут дипломатические механизмы для урегулирования кризиса.Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон может вступить в конфликт на стороне Тайбэя.В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
https://ria.ru/20220921/tayvan-1818465853.html
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в мире, китай, тайвань, сша
В мире, Китай, Тайвань, США
20:31 21.09.2022 (обновлено: 21:19 21.09.2022)
 
США предупредили об "ужасном сценарии" после заявления Байдена о Китае

19Fortyfive: США ждет ужасный сценарий после слов Байдена о готовности "помочь" Тайваню

© Фото : U.S. NavyАмериканский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море
Американский атомный авианосец Авраам Линкольн во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : U.S. Navy
Американский атомный авианосец "Авраам Линкольн" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. США может ждать ужасный сценарий противостояния с Китаем после заявления главы Белого дома о готовности "встать на защиту Тайваня", пишет офицер американской армии Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive.
"У Соединенных Штатов нет оптимальных вариантов "защиты" Тайваня. Каждый сценарий, <…> приводит к военно-морским потерям", — отметил он.
Автор уточнил, что Китай в случае теоретического конфликта и в случае нарушения Вашингтоном своих границ имеет возможность нанести ракетные удары по американскому флоту, который будет находиться в зоне боевых действий. Уничтожение авианосной группы, убежден Иствуд, станет "кошмаром для ВМС" страны.
"Пентагон должен убедиться, что Белый дом понимает цену, которую придется заплатить", — предупредил эксперт.
Уезд Тайдун, Тайвань - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
16:26
Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 38 самолетов
Он выразил надежду, что Вашингтон и Пекин найдут дипломатические механизмы для урегулирования кризиса.
Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон может вступить в конфликт на стороне Тайбэя.
В августе ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Пекин не признает суверенитета Тайбэя, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на подготовке к участию в боевых действиях. Распоряжение главы государства прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Так, в среду утром официальный представитель Восточной зоны боевого командования народно-освободительной армии Китая Ши И заявил, что подразделения сохраняют высокую боевую готовность после прохода кораблей ВМС США и Канады в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что войска будут противостоять всем угрозам, готовы защищать государственный суверенитет и территориальную целостность.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
17:21
В США заговорили об отстранении Байдена от власти после заявления о Китае
 
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