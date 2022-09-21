https://ria.ru/20220921/ssha-1818518111.html
Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем
Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем - РИА Новости, 21.09.2022
Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем
США готовы к реализации мер контроля над ядерными вооружениями вне зависимости от события в мире, заявил американский президент Джо Байден с трибуны... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:56
2022-09-21T18:56
2022-09-21T18:56
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генеральная ассамблея оон
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США готовы к реализации мер контроля над ядерными вооружениями вне зависимости от события в мире, заявил американский президент Джо Байден с трибуны генассамблеи ООН."Вне зависимости от того, что происходит в мире, США готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Ядерная война не может быть выиграна и потому не должна вестись", - сказал он.Президент обвинил Россию в отходе от "идеалов нераспространения" и "безответственных ядерных угрозах". Китай, по словам Байдена, проводит "беспрецедентное наращивание ядерных вооружений" безо всякой транспарентности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, оон, россия, китай, генеральная ассамблея оон
В мире, Джо Байден, США, ООН, Россия, Китай, Генеральная Ассамблея ООН
Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем
Байден: США готовы к работе над ядерным контролем вне зависимости от событий в мире