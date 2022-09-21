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Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем

Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем - РИА Новости, 21.09.2022

Байден заявил о готовности США к работе над ядерным контролем

США готовы к реализации мер контроля над ядерными вооружениями вне зависимости от события в мире, заявил американский президент Джо Байден с трибуны... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:56

2022-09-21T18:56

2022-09-21T18:56

в мире

джо байден

сша

оон

россия

китай

генеральная ассамблея оон

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США готовы к реализации мер контроля над ядерными вооружениями вне зависимости от события в мире, заявил американский президент Джо Байден с трибуны генассамблеи ООН."Вне зависимости от того, что происходит в мире, США готовы реализовывать критически значимые меры по контролю над вооружениями. Ядерная война не может быть выиграна и потому не должна вестись", - сказал он.Президент обвинил Россию в отходе от "идеалов нераспространения" и "безответственных ядерных угрозах". Китай, по словам Байдена, проводит "беспрецедентное наращивание ядерных вооружений" безо всякой транспарентности.

https://ria.ru/20220921/oruzhie-1818512426.html

сша

россия

китай

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, джо байден, сша, оон, россия, китай, генеральная ассамблея оон