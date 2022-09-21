https://ria.ru/20220921/ssha-1818509421.html

Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны

Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны - РИА Новости, 21.09.2022

Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны

США не ищут "холодной войны" и не принуждают другие страны делать выбор в вопросах сотрудничества, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:32

2022-09-21T18:32

2022-09-21T18:50

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ООН, 21 сен - РИА Новости. США не ищут "холодной войны" и не принуждают другие страны делать выбор в вопросах сотрудничества, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке."Мы не ищем конфликта, мы не ищем холодной войны. Мы не просим страны выбирать между Соединенными Штатами или другим партнером", - сказал Байден, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина.По его словам, "США будут решительно продвигать свое видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира", а также предлагать странам возможность сотрудничества и партнерства "не для поощрения их зависимости, а для снижения их бремени", "предлагать странам самодостаточные партнерства без политических обязательств".

https://ria.ru/20220801/medvedev-1806542914.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон