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Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны
Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны - РИА Новости, 21.09.2022
Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны
США не ищут "холодной войны" и не принуждают другие страны делать выбор в вопросах сотрудничества, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:32
2022-09-21T18:32
2022-09-21T18:50
в мире
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США не ищут "холодной войны" и не принуждают другие страны делать выбор в вопросах сотрудничества, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке."Мы не ищем конфликта, мы не ищем холодной войны. Мы не просим страны выбирать между Соединенными Штатами или другим партнером", - сказал Байден, говоря о взаимодействии Вашингтона и Пекина.По его словам, "США будут решительно продвигать свое видение свободного, открытого, безопасного и процветающего мира", а также предлагать странам возможность сотрудничества и партнерства "не для поощрения их зависимости, а для снижения их бремени", "предлагать странам самодостаточные партнерства без политических обязательств".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Китай, Джо Байден, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
18:32 21.09.2022 (обновлено: 18:50 21.09.2022)
Байден утверждает, что США не ищут новой холодной войны
Байден: США не ищут конфликта с Китаем и не заставляют страны выбирать союзников