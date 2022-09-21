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Американские политики заигрались, заявил Слуцкий
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.09.2022
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния", в том числе, с... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:10
2022-09-21T16:10
2022-09-21T16:10
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния", в том числе, с участием США, где политики "просто заигрались"."Что касается этой сегодняшней оголтелости, этот апогей, апофеоз геополитического противостояния, конечно, его надо прекращать. Действия президента РФ нацелены и на прекращение этого надуманного и вывихнутого противостояния", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Так, заявил Слуцкий, политики в Госдепе "просто заигрались", по его словам, США - единственная держава, "которая на законодательном уровне позволяет себе вмешиваться в конституционный строй других государств". Слуцкий также привёл в пример события в Югославии, Ираке и Ливии.
https://ria.ru/20220920/nato-1818170551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Государственный департамент США
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий
Слуцкий призвал прекратить апофеоз геополитического противостояния с участием США