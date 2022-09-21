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Американские политики заигрались, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.09.2022
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Американские политики заигрались, заявил Слуцкий
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий - РИА Новости, 21.09.2022
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния", в том числе, с... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:10
2022-09-21T16:10
в мире
сша
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
государственный департамент сша
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния", в том числе, с участием США, где политики "просто заигрались"."Что касается этой сегодняшней оголтелости, этот апогей, апофеоз геополитического противостояния, конечно, его надо прекращать. Действия президента РФ нацелены и на прекращение этого надуманного и вывихнутого противостояния", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".Так, заявил Слуцкий, политики в Госдепе "просто заигрались", по его словам, США - единственная держава, "которая на законодательном уровне позволяет себе вмешиваться в конституционный строй других государств". Слуцкий также привёл в пример события в Югославии, Ираке и Ливии.
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в мире, сша, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Государственный департамент США
16:10 21.09.2022
 
Американские политики заигрались, заявил Слуцкий

Слуцкий призвал прекратить апофеоз геополитического противостояния с участием США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о необходимости прекратить "апофеоз геополитического противостояния", в том числе, с участием США, где политики "просто заигрались".
"Что касается этой сегодняшней оголтелости, этот апогей, апофеоз геополитического противостояния, конечно, его надо прекращать. Действия президента РФ нацелены и на прекращение этого надуманного и вывихнутого противостояния", - заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
Так, заявил Слуцкий, политики в Госдепе "просто заигрались", по его словам, США - единственная держава, "которая на законодательном уровне позволяет себе вмешиваться в конституционный строй других государств". Слуцкий также привёл в пример события в Югославии, Ираке и Ливии.
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