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Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818536961.html
Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров
Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров - РИА Новости, 21.09.2022
Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров
Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:16
2022-09-21T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Лавров в интервью журналу Newsweek.Он напомнил, что к настоящему моменту освобождена вся ЛНР, значительная часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, на этих территориях, подчеркнул Лавров, налаживается мирная жизнь."Коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией "на поле боя". США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это ведет к эскалации и затягиванию конфликта. Отдаляет перспективу урегулирования", - добавил министр, отметив, что в Вашингтоне "не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине".
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
Материал дополняется
20:16 21.09.2022 (обновлено: 20:37 21.09.2022)
 
Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров

Лавров: все цели спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСапер ЧВК "Вагнер" выдвигается на разминирование в Донецкой области
Сапер ЧВК Вагнер выдвигается на разминирование в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сапер ЧВК "Вагнер" выдвигается на разминирование в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Лавров в интервью журналу Newsweek.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы
Он напомнил, что к настоящему моменту освобождена вся ЛНР, значительная часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, на этих территориях, подчеркнул Лавров, налаживается мирная жизнь.
"Коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией "на поле боя". США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это ведет к эскалации и затягиванию конфликта. Отдаляет перспективу урегулирования", - добавил министр, отметив, что в Вашингтоне "не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)США
 
 
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