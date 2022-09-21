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20:16 21.09.2022 (обновлено: 20:37 21.09.2022)
Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров
Лавров: все цели спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСапер ЧВК "Вагнер" выдвигается на разминирование в Донецкой области
Сапер ЧВК "Вагнер" выдвигается на разминирование в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Лавров в интервью журналу Newsweek.
Он напомнил, что к настоящему моменту освобождена вся ЛНР, значительная часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, на этих территориях, подчеркнул Лавров, налаживается мирная жизнь.
"Коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией "на поле боя". США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это ведет к эскалации и затягиванию конфликта. Отдаляет перспективу урегулирования", - добавил министр, отметив, что в Вашингтоне "не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине".