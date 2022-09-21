https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818536961.html

Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров

Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров - РИА Новости, 21.09.2022

Все цели спецоперации на Украине будут выполнены, заявил Лавров

Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:16

2022-09-21T20:16

2022-09-21T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Своими действиями по взращиванию на Украине русофобского неонацистского режима, военному освоению и превращению ее территории в плацдарм для сдерживания России Запад не оставил нам иного выбора, кроме проведения специальной военной операции. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины. Все они сохраняют актуальность и будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло", - сказал Лавров в интервью журналу Newsweek.Он напомнил, что к настоящему моменту освобождена вся ЛНР, значительная часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей, на этих территориях, подчеркнул Лавров, налаживается мирная жизнь."Коллективный Запад во главе с США открыто стремится к победе над Россией "на поле боя". США и их союзники готовы принести Украину в жертву ради своих геополитических целей. Для их достижения они накачивают страну оружием, а это ведет к эскалации и затягиванию конфликта. Отдаляет перспективу урегулирования", - добавил министр, отметив, что в Вашингтоне "не заинтересованы в установлении мира и спокойствия на Украине".

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша