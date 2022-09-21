https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818484184.html

В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022

В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ

Росгвардия за неделю в Херсонской и Запорожской областях помогла задержать более 80 пособников украинских силовиков, военных и националистов, сообщает... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:24

2022-09-21T17:24

2022-09-21T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

херсонская область

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816897464_0:0:2775:1562_1920x0_80_0_0_b836b12581d74e973e0a3d3ab3a593c7.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Росгвардия за неделю в Херсонской и Запорожской областях помогла задержать более 80 пособников украинских силовиков, военных и националистов, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях с привлечением Росгвардии задержано 86 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, росгвардейцы нашли шесть схронов с оружием и боеприпасами, в том числе и иностранного производства. Спецназовцы изъяли, в частности, 49 ракет и снарядов к РСЗО.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. С 23 по 27 сентября в этих регионах пройдут референдумы о вхождении состав РФ.

https://ria.ru/20220921/vsu-1818425262.html

https://ria.ru/20220921/obstrely-1818425135.html

запорожская область

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, херсонская область , херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, вооруженные силы украины