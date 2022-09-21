https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818484184.html
В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ
Росгвардия за неделю в Херсонской и Запорожской областях помогла задержать более 80 пособников украинских силовиков, военных и националистов, сообщает... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:24
2022-09-21T17:24
2022-09-21T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Росгвардия за неделю в Херсонской и Запорожской областях помогла задержать более 80 пособников украинских силовиков, военных и националистов, сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях с привлечением Росгвардии задержано 86 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.Кроме того, росгвардейцы нашли шесть схронов с оружием и боеприпасами, в том числе и иностранного производства. Спецназовцы изъяли, в частности, 49 ракет и снарядов к РСЗО.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. С 23 по 27 сентября в этих регионах пройдут референдумы о вхождении состав РФ.
https://ria.ru/20220921/vsu-1818425262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:24 21.09.2022 (обновлено: 17:38 21.09.2022)
В Херсонской и Запорожской областях за неделю задержали 86 пособников ВСУ
Росгвардия за неделю помогла задержать 86 человек в Херсонской и Запорожской областях