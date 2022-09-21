https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818430110.html
Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс"
Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс" - РИА Новости, 21.09.2022
Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс"
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:44
2022-09-21T14:44
2022-09-21T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
артемовск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе Николаевки в ДНР, а также восемь украинских пунктов управления, 68 артиллерийских подразделений и живую силу и технику в 147 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах", - сообщили в российском Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Минобороны о ликвидации пункта временной дислокации нацформирования "Донбасс"
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе Николаевки в ДНР, а также восемь украинских пунктов управления, 68 артиллерийских подразделений и живую силу и технику в 147 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах", - сообщили в российском Минобороны.
2022-09-21T14:44
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:44 21.09.2022 (обновлено: 16:04 21.09.2022)
Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс"
Минобороны: ВС России поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс" в ДНР