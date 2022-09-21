https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818430110.html

Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс"

Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс" - РИА Новости, 21.09.2022

Российские военные поразили пункт дислокации украинского нацбата "Донбасс"

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:44

2022-09-21T14:44

2022-09-21T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

артемовск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе Николаевки в ДНР, а также восемь украинских пунктов управления, 68 артиллерийских подразделений и живую силу и технику в 147 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах", - сообщили в российском Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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Наталья Макарова

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Минобороны о ликвидации пункта временной дислокации нацформирования "Донбасс" Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации нацформирования "Донбасс" в районе Николаевки в ДНР, а также восемь украинских пунктов управления, 68 артиллерийских подразделений и живую силу и технику в 147 районах, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Святогорск, Александровка, Яровая Донецкой Народной Республики, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования "Донбасс" в районе Николаевки Донецкой Народной Республики, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах", - сообщили в российском Минобороны. 2022-09-21T14:44 true PT3M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, артемовск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)