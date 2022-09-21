https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818427445.html

Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов

Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.09.2022

Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов

ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:38

2022-09-21T14:38

2022-09-21T14:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны."Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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каменка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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