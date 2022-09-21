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Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.09.2022
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов
ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:38
2022-09-21T14:38
2022-09-21T14:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны."Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:38 21.09.2022 (обновлено: 14:39 21.09.2022)
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов
Минобороны: ВС России за сутки поразили 12 складов боеприпасов и восемь пунктов управления