Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818427445.html
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов - РИА Новости, 21.09.2022
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов
ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:38
2022-09-21T14:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
донбасс
в мире
донецкая народная республика
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669823_0:43:1526:901_1920x0_80_0_0_0c3cdb7d385eaf2a0174f5fa90116970.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны."Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донбасс
донецкая народная республика
херсонская область
каменка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669823_166:0:1367:901_1920x0_80_0_0_59118e161de11870cdee31c8fd5df314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донбасс, в мире, донецкая народная республика, херсонская область , каменка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Донбасс, В мире, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Каменка
14:38 21.09.2022 (обновлено: 14:39 21.09.2022)
 
Российские военные уничтожили 12 украинских складов боеприпасов

Минобороны: ВС России за сутки поразили 12 складов боеприпасов и восемь пунктов управления

© РИА Новости / Министерство обороны РФЛетчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. ВС РФ уничтожили 12 украинских складов с боеприпасами и вооружением в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, сообщили в среду в Минобороны.
"Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск Донецкой Народной Республики и Белая Криница Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДонбассВ миреДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьКаменка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала