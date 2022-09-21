https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818426108.html
Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска
Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 21.09.2022
Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска
Более 75 украинских боевиков уничтожены при высокоточном ударе по пункту дислокации 93-й бригады в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:35
2022-09-21T14:35
2022-09-21T14:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
войска воздушно-космической обороны
артемовск
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Более 75 украинских боевиков уничтожены при высокоточном ударе по пункту дислокации 93-й бригады в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.Высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины. "Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818430110.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, в мире, войска воздушно-космической обороны, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Войска воздушно-космической обороны, Артемовск
14:35 21.09.2022 (обновлено: 14:45 21.09.2022)
Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска
Минобороны: российские военные уничтожили более 75 украинских боевиков в районе Артемовска