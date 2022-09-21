https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818426108.html

Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска

Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 21.09.2022

Российские военные уничтожили более 75 боевиков ВСУ в районе Артемовска

Более 75 украинских боевиков уничтожены при высокоточном ударе по пункту дислокации 93-й бригады в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:35

2022-09-21T14:35

2022-09-21T14:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

в мире

войска воздушно-космической обороны

артемовск

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Более 75 украинских боевиков уничтожены при высокоточном ударе по пункту дислокации 93-й бригады в районе Артемовска в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.Высокоточным оружием ВКС России в районе Артемовска в ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады Украины. "Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818430110.html

донецкая народная республика

россия

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, в мире, войска воздушно-космической обороны, артемовск