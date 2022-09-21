https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818425421.html

Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР

Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР

В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:33

2022-09-21T14:33

2022-09-21T14:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818427445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, украина, в мире