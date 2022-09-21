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Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
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Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР
Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР
В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:33
2022-09-21T14:46
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
в мире
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
14:33 21.09.2022 (обновлено: 14:46 21.09.2022)
 
Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР

Минобороны: российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", - сказали в ведомстве.
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