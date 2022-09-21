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Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР
Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР
В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:33
2022-09-21T14:33
2022-09-21T14:46
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В районе Павловки ДНР в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районе Павловки Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818427445.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, В мире
14:33 21.09.2022 (обновлено: 14:46 21.09.2022)
Российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР
Минобороны: российские военные уничтожили 60 служащих ВСУ в районе Павловки в ДНР