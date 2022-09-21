https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы

"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы - РИА Новости, 21.09.2022

"Запад перешел грань". Россия встает на мобилизационные рельсы

Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о частичной мобилизации. По его словам, в условиях угроз коллективного Запада Москва готова отстаивать... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:52

2022-09-21T12:52

2022-09-21T13:11

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Владимир Путин поддержал предложение Минобороны о частичной мобилизации. По его словам, в условиях угроз коллективного Запада Москва готова отстаивать суверенитет всеми доступными средствами. О ключевых задачах, обозначенных президентом, — в материале РИА Новости.Указ о мобилизацииПутин уточнил, что мобилизация затронет только находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто служил в армии и имеет военную специальность. Все обязательно пройдут предварительную подготовку с учетом особенностей специальной военной операции.Денежное довольствие мобилизованных будет таким же, как у контрактников. Для работников военно-промышленного комплекса предусмотрена отсрочка.Все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения предприятий должны быть решены правительством незамедлительно, подчеркнул президент. Мобилизационные мероприятия стартуют 21 сентября.Контракты, уже заключенные военнослужащими, продолжают действовать до окончания периода частичной мобилизации. Основаниями для увольнения могут стать только возраст, состояние здоровья или решение суда о наказании в виде лишения свободы.Антироссийский плацдармКомментируя причины, побуждающие Россию действовать активнее, президент вновь упомянул о нежелании киевского режима договариваться. Причем за позицией украинских властей стоит коллективный Запад."О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад", — заявил российский лидер.По его словам, зарубежные кураторы дали Киеву прямое указание: перенести боевые действия на российскую территорию."Они (страны Запада. — Прим. ред.) поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам, — напомнил Путин. — Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо".В антироссийской политике "Запад перешел всякую грань", отметил президент. Указал он и на все чаще звучащие угрозы атомного удара: "Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".Агрессорам не стоит забывать, добавил глава государства, что Россия для ответа на враждебные шаги обладает достаточными техническими средствами, а по отдельным компонентам превосходит страны НАТО и готова использовать их все для защиты суверенитета. "Это не блеф", — подчеркнул президент. И еще раз назвал причину СВО: новое крупномасштабное наступление Киева в Донбассе было неизбежно, потом предполагалась атака на Крым. Поэтому решение об упреждающей операции было необходимо."Сегодня наши Вооруженные силы, как я уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров, противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", — уточнил российский лидер."Не отдать на растерзание палачам"Другой важной темой ожидаемо стали референдумы, назначенные на 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.К России обратились с просьбой о поддержке, и Москва сделает все для реализации волеизъявления жителей этих регионов.Луганская Народная Республика полностью очищена от неонацистов, заверил Путин, а в Донецкой боевые действия продолжаются. Тем не менее Россия примет итоги всех референдумов.В Запорожской области, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты на захваченных территориях Харьковской области. "Наследники бандеровцев и нацистских карателей убивают, пытают, бросают в тюрьмы, сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", — сказал президент."В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа — останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку", — заключил глава государства.На шаг ближеОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что принятые в Москве решения не повлияют на позицию украинских властей и коллективного Запада. Впрочем, ответить им особенно нечем."Запад традиционно осудит Россию, но дальше слов они вряд ли пойдут. За последние полгода Евросоюз и США исчерпали санкционные возможности. В свою очередь, Индия и Китай, как и прежде, не присоединятся к противостоянию с Москвой", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, Запад продолжит накачивать Украину оружием и даже нарастит поставки. Это может повысить интенсивность боевых действий."Причем США и Великобритания периодически грозят Москве ядерной войной. Однако в случае тотальной угрозы Россия применит собственное стратегическое вооружение", — констатировал Мухин.Вместе с тем эксперты уверены, что статус спецоперации не изменится, а главной целью сейчас станет освобождение всего Донбасса.

https://ria.ru/20220921/shoygu-1818332831.html

https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818322548.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато