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Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326876.html
Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин
Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин
Уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения РФ позитивно, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине прямо указали... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:08
2022-09-21T09:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
владимир путин
киев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения РФ позитивно, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам."Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно", - заявил Путин.Он отметил, что эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России и ее интересов."Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости, Украину стали ещё больше накачивать оружием", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220921/zapad-1818328328.html
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украина, россия, в мире, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Киев
09:08 21.09.2022 (обновлено: 09:30 21.09.2022)
 
Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин

Президент Путин: после начала спецоперации Киев реагировал на предложения России позитивно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения РФ позитивно, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.
"Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:15
Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, заявил Путин
Он отметил, что эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России и ее интересов.
"Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости, Украину стали ещё больше накачивать оружием", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинКиев
 
 
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