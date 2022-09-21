https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326876.html

Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин

Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Украине прямо указали сорвать договоренности о мире, заявил Путин

Уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения РФ позитивно, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине прямо указали... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:08

2022-09-21T09:08

2022-09-21T09:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

владимир путин

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_33c05b4b20115dd2b13920aa5dfd813f.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения РФ позитивно, но мирное решение не устраивало Запад, и Украине прямо указали сорвать договоренности, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам."Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно", - заявил Путин.Он отметил, что эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России и ее интересов."Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определённых компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договорённости, Украину стали ещё больше накачивать оружием", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220921/zapad-1818328328.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326222.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, владимир путин, киев