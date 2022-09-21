https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326640.html
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации
Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:08
2022-09-21T09:08
2022-09-21T09:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются."Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит",- сообщил Путин.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
09:08 21.09.2022 (обновлено: 09:29 21.09.2022)
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации
Путин: российские военные во время спецоперации действуют грамотно