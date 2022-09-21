https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326640.html

Путин оценил действия российских военных во время спецоперации

Путин оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Путин оценил действия российских военных во время спецоперации

Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:08

2022-09-21T09:08

2022-09-21T09:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются."Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит",- сообщил Путин.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин