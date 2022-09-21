Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326640.html
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации
Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:08
2022-09-21T09:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13e856872dd920a228da29860bccda87.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются."Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит",- сообщил Путин.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813810677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5d2674b0b010a5e40d4d880f050e6f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
09:08 21.09.2022 (обновлено: 09:29 21.09.2022)
 
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации

Путин: российские военные во время спецоперации действуют грамотно

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции действуют грамотно, шаг за шагом освобождают землю, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
"Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит",- сообщил Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала