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Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
Главные цели спецоперации остаются неизменными, Луганская народная публика практически полностью очищена от неонацистов, в Донецкой народной республике бои... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:05
2022-09-21T09:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
политика
в мире
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главные цели спецоперации остаются неизменными, Луганская народная публика практически полностью очищена от неонацистов, в Донецкой народной республике бои продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская народная республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой народной республике продолжаются", - сказал Путин в обращении к россиянам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326640.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
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луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, политика, в мире, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Политика, В мире, Россия, Донбасс
09:05 21.09.2022 (обновлено: 09:19 21.09.2022)
 
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин

Президент Путин заявил, что ЛНР полностью освобождена, ДНР — частично

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главные цели спецоперации остаются неизменными, Луганская народная публика практически полностью очищена от неонацистов, в Донецкой народной республике бои продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская народная республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой народной республике продолжаются", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Путин оценил действия российских военных во время спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинПолитикаВ миреРоссияДонбасс
 
 
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