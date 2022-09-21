https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326312.html
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
Главные цели спецоперации остаются неизменными, Луганская народная публика практически полностью очищена от неонацистов, в Донецкой народной республике бои... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:05
2022-09-21T09:05
2022-09-21T09:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
политика
в мире
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Главные цели спецоперации остаются неизменными, Луганская народная публика практически полностью очищена от неонацистов, в Донецкой народной республике бои продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин."Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская народная республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой народной республике продолжаются", - сказал Путин в обращении к россиянам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326640.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Политика, В мире, Россия, Донбасс
09:05 21.09.2022 (обновлено: 09:19 21.09.2022)
Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил Путин
Президент Путин заявил, что ЛНР полностью освобождена, ДНР — частично