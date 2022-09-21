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Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326222.html
Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине
Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине
Спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине, решение было абсолютно необходимым и единственно возможным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:05
2022-09-21T09:21
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине, решение было абсолютно необходимым и единственно возможным, заявил президент РФ Владимир Путин."Стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это было уже прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовала бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным", - сказал Путин в обращении к россиянам.Он уточнил, что Луганская Народная Республика практически очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html
украина
россия
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владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
09:05 21.09.2022 (обновлено: 09:21 21.09.2022)
 
Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине

Президент Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине, решение было абсолютно необходимым и единственно возможным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это было уже прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовала бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным", - сказал Путин в обращении к россиянам.
Он уточнил, что Луганская Народная Республика практически очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:11Специальная военная операция на Украине
Путин объявил о частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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