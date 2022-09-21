https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326222.html

Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине

Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине - РИА Новости, 21.09.2022

Путин: спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине

Спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине, решение было абсолютно необходимым и единственно возможным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:05

2022-09-21T09:05

2022-09-21T09:21

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спецоперация была необходима для борьбы с нацистами на Украине, решение было абсолютно необходимым и единственно возможным, заявил президент РФ Владимир Путин."Стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это было уже прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем также неизбежно последовала бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным", - сказал Путин в обращении к россиянам.Он уточнил, что Луганская Народная Республика практически очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике бои продолжаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818327436.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, россия, донбасс