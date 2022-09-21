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Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818323801.html
Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации
Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации
Многие жители Херсонской области изъявляют желание принять участие в качестве добровольцев в специальной военной операции, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:55
2022-09-21T10:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
владимир сальдо
херсон
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Многие жители Херсонской области изъявляют желание принять участие в качестве добровольцев в специальной военной операции, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Ранее он заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции."Очень много херсонцев хотят взять в руки оружие и включиться в ряды тех военных, которые сейчас ведут специальную военную операцию", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, люди могут пойти на защиту региона только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220921/kherson-1818308618.html
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херсонская область , в мире, владимир сальдо, херсон, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Владимир Сальдо, Херсон, Запорожская область
08:55 21.09.2022 (обновлено: 10:08 21.09.2022)
 
Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации

В Херсонской области заявили, что многие добровольцы хотят принять участие в спецоперации

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Многие жители Херсонской области изъявляют желание принять участие в качестве добровольцев в специальной военной операции, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.
Ранее он заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Херсонская область войдет в состав России в административных границах
"Очень много херсонцев хотят взять в руки оружие и включиться в ряды тех военных, которые сейчас ведут специальную военную операцию", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
По его словам, люди могут пойти на защиту региона только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВладимир СальдоХерсонЗапорожская область
 
 
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