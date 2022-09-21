https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818323801.html

Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации

Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Добровольцы из Херсонской области хотят принять участие в спецоперации

Многие жители Херсонской области изъявляют желание принять участие в качестве добровольцев в специальной военной операции, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:55

2022-09-21T08:55

2022-09-21T10:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

владимир сальдо

херсон

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Многие жители Херсонской области изъявляют желание принять участие в качестве добровольцев в специальной военной операции, сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо.Ранее он заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции."Очень много херсонцев хотят взять в руки оружие и включиться в ряды тех военных, которые сейчас ведут специальную военную операцию", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".По его словам, люди могут пойти на защиту региона только по желанию, ни о каком принуждении речи не идет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818308618.html

https://ria.ru/20220921/kherson-1818323898.html

херсонская область

херсон

запорожская область

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Дарья Буймова

херсонская область , в мире, владимир сальдо, херсон, запорожская область