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Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии - РИА Новости, 21.09.2022
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Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии
Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии - РИА Новости, 21.09.2022
Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в среду в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:08
2022-09-21T14:02
александр вольфович
николай патрушев
белоруссия
россия
безопасность
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в среду в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, стороны обсуждают вопросы безопасности Союзного государства, передает белорусское госагентство Белта."Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сегодня в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Предполагается, что стороны обсудят ключевые вопросы безопасности Союзного государства в условиях гибридного воздействия Запада против Беларуси и России", - говорится в сообщении.Перед встречей в Москве состоялись консультации по ключевым вопросам безопасности под руководством заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Неверовского и заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева.Ранее агентство анонсировало встречу Вольфовича с Патрушевым в Москве 21 сентября, а также консультации по линии аппаратов Советов безопасности двух стран.
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александр вольфович, николай патрушев, белоруссия, россия, безопасность, совет безопасности рф
Александр Вольфович, Николай Патрушев, Белоруссия, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ
13:08 21.09.2022 (обновлено: 14:02 21.09.2022)
 
Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии

Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии Вольфовичем

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в среду в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, стороны обсуждают вопросы безопасности Союзного государства, передает белорусское госагентство Белта.
"Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сегодня в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Предполагается, что стороны обсудят ключевые вопросы безопасности Союзного государства в условиях гибридного воздействия Запада против Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Перед встречей в Москве состоялись консультации по ключевым вопросам безопасности под руководством заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Неверовского и заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева.
Ранее агентство анонсировало встречу Вольфовича с Патрушевым в Москве 21 сентября, а также консультации по линии аппаратов Советов безопасности двух стран.
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Александр ВольфовичНиколай ПатрушевБелоруссияРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФ
 
 
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