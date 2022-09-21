13:08 21.09.2022 (обновлено: 14:02 21.09.2022)
Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии
Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии Вольфовичем
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
© Sputnik / Виктор Толочко
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в среду в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, стороны обсуждают вопросы безопасности Союзного государства, передает белорусское госагентство Белта.
"Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сегодня в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Предполагается, что стороны обсудят ключевые вопросы безопасности Союзного государства в условиях гибридного воздействия Запада против Беларуси и России", - говорится в сообщении.
Перед встречей в Москве состоялись консультации по ключевым вопросам безопасности под руководством заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Неверовского и заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева.
Ранее агентство анонсировало встречу Вольфовича с Патрушевым в Москве 21 сентября, а также консультации по линии аппаратов Советов безопасности двух стран.