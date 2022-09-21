https://ria.ru/20220921/sovbez-1818395331.html

Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии

Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии - РИА Новости, 21.09.2022

Патрушев проводит встречу в Москве с секретарем Совбеза Белоруссии

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в среду в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:08

2022-09-21T13:08

2022-09-21T14:02

александр вольфович

николай патрушев

белоруссия

россия

безопасность

совет безопасности рф

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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в среду в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, стороны обсуждают вопросы безопасности Союзного государства, передает белорусское госагентство Белта."Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сегодня в Москве проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Предполагается, что стороны обсудят ключевые вопросы безопасности Союзного государства в условиях гибридного воздействия Запада против Беларуси и России", - говорится в сообщении.Перед встречей в Москве состоялись консультации по ключевым вопросам безопасности под руководством заместителя государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Неверовского и заместителя секретаря Совбеза РФ Рашида Нургалиева.Ранее агентство анонсировало встречу Вольфовича с Патрушевым в Москве 21 сентября, а также консультации по линии аппаратов Советов безопасности двух стран.

https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

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Кирилл Волков

александр вольфович, николай патрушев, белоруссия, россия, безопасность, совет безопасности рф