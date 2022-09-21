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"Сказку" Сокурова представят на Токийском кинофестивале

"Сказку" Сокурова представят на Токийском кинофестивале - РИА Новости, 21.09.2022

"Сказку" Сокурова представят на Токийском кинофестивале

Два фильма российских режиссеров будут представлены в рамках 35-го Токийского международного фестиваля, сообщили на пресс-конференции, посвященной его... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:42

2022-09-21T11:42

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ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Два фильма российских режиссеров будут представлены в рамках 35-го Токийского международного фестиваля, сообщили на пресс-конференции, посвященной его программе. Она проходит в зале Tokyo Midtown Hibiya недалеко от императорского дворца.Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова "Сказка" будет показан в программе "Гала-коллекция". В нее попадают ленты, отмеченные на различных мировых кинофестивалях.Лента Михаила Бородина "Продукты 24" вошла в программу "Мировой фокус". Туда отбирают картины, участвовавшие в мировых конкурсах и показах и обратившие на себя внимание критики, но чья прокатная судьба в Японии не определена.В главной конкурсной программе фестиваля в этом году 16 фильмов из Чили, Туниса, Испании, Японии, Италии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии и других стран.В этом году будет проход по красной дорожке, который в 2021 из-за пандемии коронавируса не проводился во избежание заражений в толпе поклонников – звезды и гости лишь позировали перед аккредитованными журналистами до церемонии открытия.Еще одно новшество этого года – возрождение программы "Премия Акиры Куросавы", в которой будут собраны любимые фильмы знаменитого японского режиссера.Кинофорум считается одним из крупнейших в мире и наиболее престижных в Азии, он входит в число авторитетных фестивалей мира. В 2020 году в категории "Мировой фокус" был показан фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". В 2016 году в конкурсной программе участвовал фильм Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. В 2014 году два приза фестиваля — приз за вклад в искусство и награду телеканала Wowow — получил фильм "Испытание" российского режиссера Александра Котта.В этом году Токийский кинофестиваль пройдет на нескольких площадках с 24 октября по 2 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, токио, токийский кинофестиваль, кинофестиваль, знаменитости, звезды, александр сокуров, михаил бородин, акира куросава, япония, чили, тунис (страна)