https://ria.ru/20220921/sochi-1818437927.html

В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов

В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов - РИА Новости, 21.09.2022

В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов

Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:36

2022-09-21T15:36

2022-09-21T15:36

туризм

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 м/с", -— уточнили в пресс-службе.Как рассказали в краевом управлении МЧС, из-за ливней реки могут выйти из берегов, с гор возможен сход селя, а на участке Магри-Веселое синоптики не исключают формирование смерчей над морем.Сейчас в Сочи установилась дождливая погода, температура воздуха не превышает +20 градусов.

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сочи

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, погода