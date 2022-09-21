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В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов - РИА Новости, 21.09.2022
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов
Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:36
2022-09-21T15:36
туризм
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 м/с", -— уточнили в пресс-службе.Как рассказали в краевом управлении МЧС, из-за ливней реки могут выйти из берегов, с гор возможен сход селя, а на участке Магри-Веселое синоптики не исключают формирование смерчей над морем.Сейчас в Сочи установилась дождливая погода, температура воздуха не превышает +20 градусов.
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, погода
Туризм, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм, Погода
15:36 21.09.2022
 
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов

МЧС: ливни, град и смерчи прогнозируются в Сочи до субботы

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкМужчина на набережной в Сочи во время шторма
Мужчина на набережной в Сочи во время шторма - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 м/с", -— уточнили в пресс-службе.
Как рассказали в краевом управлении МЧС, из-за ливней реки могут выйти из берегов, с гор возможен сход селя, а на участке Магри-Веселое синоптики не исключают формирование смерчей над морем.
Сейчас в Сочи установилась дождливая погода, температура воздуха не превышает +20 градусов.
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ТуризмСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмТуризмПогода
 
 
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