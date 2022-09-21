https://ria.ru/20220921/sochi-1818437927.html
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов - РИА Новости, 21.09.2022
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов
Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:36
2022-09-21T15:36
2022-09-21T15:36
туризм
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768563134_0:216:3042:1927_1920x0_80_0_0_58985134181aebbb65f983e6c27b699c.jpg
СОЧИ, 21 сен – РИА Новости. Ливни, град, смерчи, выход рек из берегов прогнозируются в Сочи до субботы, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю."В период с 22 по 24 сентября на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистыми усилениями ветра 20-22 м/с", -— уточнили в пресс-службе.Как рассказали в краевом управлении МЧС, из-за ливней реки могут выйти из берегов, с гор возможен сход селя, а на участке Магри-Веселое синоптики не исключают формирование смерчей над морем.Сейчас в Сочи установилась дождливая погода, температура воздуха не превышает +20 градусов.
https://ria.ru/20220920/vilfand-1818016129.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768563134_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dd1d6c40950f4f271114be9b44f32d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм, погода
Туризм, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм, Туризм, Погода
В Сочи прогнозируют ливни, смерчи и выход рек из берегов
МЧС: ливни, град и смерчи прогнозируются в Сочи до субботы