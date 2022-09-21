https://ria.ru/20220921/slovakiya-1818303646.html
Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища
Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища - РИА Новости, 21.09.2022
Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища
Посла России в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии из-за заявления российской дипмиссии об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:27
2022-09-21T01:27
2022-09-21T12:02
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россия
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ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. Посла России в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии из-за заявления российской дипмиссии об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны.Пресс-секретарь посольства Виталий Житнюк сообщил РИА Новости 15 сентября, что по указанию старосты села Ладомиров на востоке Словакии бульдозер сравнял с землей кладбище солдат русской армии, погибших в Первую мировую войну. В дипмиссии назвали это "кощунственным шагом" и призвали Словакию соблюдать межправительственное соглашения от 1995 года о захоронениях павших военных.Данный факт подтвердили РИА Новости в российском посольстве.В МИД Словакии назвали сообщение об осквернении кладбища "сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы". Там утверждают, что Словакия соблюдает положения соглашения 1995 года и проявляет должный уход и уважение к могилам и мемориалам военных. При этом никаких пояснений об уничтожении кладбища в словацком МИД не дали.В последнее время некоторые европейские страны активизировали действия по сносу памятников, возведенных в годы существования СССР в честь воинов-освободителей. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Польше. При этом, как заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные монументы, демонтированные в сопредельных странах.
https://ria.ru/20220915/slovakiya-1816872124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, словакия, россия
01:27 21.09.2022 (обновлено: 12:02 21.09.2022)
Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища
Посла России Братчикова вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища
ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. Посла России в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии из-за заявления российской дипмиссии об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны.
Пресс-секретарь посольства Виталий Житнюк сообщил РИА Новости 15 сентября, что по указанию старосты села Ладомиров на востоке Словакии бульдозер сравнял с землей кладбище солдат русской армии, погибших в Первую мировую войну. В дипмиссии назвали это "кощунственным шагом" и призвали Словакию соблюдать межправительственное соглашения от 1995 года о захоронениях павших военных.
"В МИД Словакии во вторник, 20 сентября, был вызван посол РФ Игорь Братчиков в связи с недавним сообщением о якобы произошедшем осквернении военного кладбища в Ладомире", - говорится в заявлении словацкого МИД.
Данный факт подтвердили РИА Новости в российском посольстве.
В МИД Словакии назвали сообщение об осквернении кладбища "сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы". Там утверждают, что Словакия соблюдает положения соглашения 1995 года и проявляет должный уход и уважение к могилам и мемориалам военных. При этом никаких пояснений об уничтожении кладбища в словацком МИД не дали.
В последнее время некоторые европейские страны активизировали действия по сносу памятников, возведенных в годы существования СССР в честь воинов-освободителей. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Польше. При этом, как заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков
, Россия будет восстанавливать на своей территории военные монументы, демонтированные в сопредельных странах.