https://ria.ru/20220921/slovakiya-1818303646.html

Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища

Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища - РИА Новости, 21.09.2022

Посла России вызвали в МИД Словакии из-за сообщения об осквернении кладбища

Посла России в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии из-за заявления российской дипмиссии об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T01:27

2022-09-21T01:27

2022-09-21T12:02

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ПРАГА, 21 сен – РИА Новости. Посла России в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в МИД Словакии из-за заявления российской дипмиссии об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны.Пресс-секретарь посольства Виталий Житнюк сообщил РИА Новости 15 сентября, что по указанию старосты села Ладомиров на востоке Словакии бульдозер сравнял с землей кладбище солдат русской армии, погибших в Первую мировую войну. В дипмиссии назвали это "кощунственным шагом" и призвали Словакию соблюдать межправительственное соглашения от 1995 года о захоронениях павших военных.Данный факт подтвердили РИА Новости в российском посольстве.В МИД Словакии назвали сообщение об осквернении кладбища "сфабрикованными обвинениями, не имеющими под собой фактической основы". Там утверждают, что Словакия соблюдает положения соглашения 1995 года и проявляет должный уход и уважение к могилам и мемориалам военных. При этом никаких пояснений об уничтожении кладбища в словацком МИД не дали.В последнее время некоторые европейские страны активизировали действия по сносу памятников, возведенных в годы существования СССР в честь воинов-освободителей. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Польше. При этом, как заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные монументы, демонтированные в сопредельных странах.

https://ria.ru/20220915/slovakiya-1816872124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, словакия, россия