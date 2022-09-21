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Бывшая сотрудница СИЗО рассказала о зверствах украинских силовиков - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Бывшая сотрудница СИЗО рассказала о зверствах украинских силовиков
Бывшая сотрудница СИЗО рассказала о зверствах украинских силовиков - РИА Новости, 21.09.2022
Бывшая сотрудница СИЗО рассказала о зверствах украинских силовиков
Украинские силовики не разрешали кормить и лечить российских военнопленных, которые содержались в СИЗО города Артемовска (Бахмута) на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:08
2022-09-21T16:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
в мире
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские силовики не разрешали кормить и лечить российских военнопленных, которые содержались в СИЗО города Артемовска (Бахмута) на подконтрольной Киеву территории ДНР, а за проявленное к ним сочувствие лишали зарплаты, рассказала РИА Новости бывшая сотрудница изолятора.По ее словам, российских военнопленных начали доставлять в изолятор с 15 марта, большинство привозили сильно избитыми."Нам не разрешали с ними ни общаться, ни пускать баландера (разносчика пищи. — Прим. ред.), ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже. На их оклики мы не должны были реагировать совсем", — сказала собеседница агентства.По ее словам, так продолжалось неделями. "Кто-то если что-то рассказал интересное, им давали похлебку, а если никто ничего не рассказывал, голодные были и две, и три недели", — уточнила она.Собеседница агентства рассказала, что один раз, когда ее поставили на пост к военнопленным, они с коллегой решили "пойти на дело".После этого случая их на два месяца лишили зарплаты, добавила бывшая сотрудница изолятора.Позже военнопленных вывезли из СИЗО, их место заняли украинцы, которые отказывались служить. "По СИЗО тогда выстрелили три раза, сбили дежурную часть. Скорее всего, ВСУ это сделали, потому что в тот момент России еще рядом не было. А потом сказали, что Россия стреляла", — сказала она, добавив, что "у них всегда так: воевать не хотите — значит, так поляжете".Теперь женщина с семьей выехала в Ростовскую область, где намерена оставаться, пока дома неспокойно. "На Украину я уже не поеду, я поеду домой, только когда там будет Россия", — заключила она.
https://ria.ru/20220920/armiya-1818020784.html
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Бывшая сотрудница украинского СИЗО о том, как силовики не разрешали кормить российских военнопленных
Бывшая сотрудница украинского СИЗО в Артемовске (Бахмут) на подконтрольной Киеву территории ДНР рассказала РИА Новости, как местные силовики не разрешали кормить российских военнопленных эмбарго 4:00 21 сентября.
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россия, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
04:08 21.09.2022 (обновлено: 16:24 21.09.2022)
 
Бывшая сотрудница СИЗО рассказала о зверствах украинских силовиков

Бывшая сотрудница украинского СИЗО: российских военнопленных не разрешали кормить и лечить

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости, Юлия Насулина. Украинские силовики не разрешали кормить и лечить российских военнопленных, которые содержались в СИЗО города Артемовска (Бахмута) на подконтрольной Киеву территории ДНР, а за проявленное к ним сочувствие лишали зарплаты, рассказала РИА Новости бывшая сотрудница изолятора.
По ее словам, российских военнопленных начали доставлять в изолятор с 15 марта, большинство привозили сильно избитыми.
"Нам не разрешали с ними ни общаться, ни пускать баландера (разносчика пищи. — Прим. ред.), ни самим к ним подходить, ни сигареты давать. Медицинскую помощь тоже. На их оклики мы не должны были реагировать совсем", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, так продолжалось неделями. "Кто-то если что-то рассказал интересное, им давали похлебку, а если никто ничего не рассказывал, голодные были и две, и три недели", — уточнила она.
Собеседница агентства рассказала, что один раз, когда ее поставили на пост к военнопленным, они с коллегой решили "пойти на дело".

"Опустили камеру и стали кормить их из своих тормозков. <…> У меня бабушка хорошо пирожки печет, делили каждый пирожок на три части, это хоть что-то за неимением ничего", — отметила она.

После этого случая их на два месяца лишили зарплаты, добавила бывшая сотрудница изолятора.
Позже военнопленных вывезли из СИЗО, их место заняли украинцы, которые отказывались служить. "По СИЗО тогда выстрелили три раза, сбили дежурную часть. Скорее всего, ВСУ это сделали, потому что в тот момент России еще рядом не было. А потом сказали, что Россия стреляла", — сказала она, добавив, что "у них всегда так: воевать не хотите — значит, так поляжете".
Теперь женщина с семьей выехала в Ростовскую область, где намерена оставаться, пока дома неспокойно. "На Украину я уже не поеду, я поеду домой, только когда там будет Россия", — заключила она.
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