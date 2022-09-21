https://ria.ru/20220921/simvoly-1818568839.html

В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы

В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы - РИА Новости, 21.09.2022

В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить список символов воинской славы, дополнив его,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T23:38

2022-09-21T23:38

2022-09-21T23:38

яна лантратова

михаил мишустин

москва

госдума рф

департамент культуры

родина-мать зовёт!

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить список символов воинской славы, дополнив его, в частности, таким символом победы, как Родина-мать. По ее словом, это необходимо после скандала на выставке "Арт-Москва", где художник Олег Кулик представил скульптуру "Большая мать", которую многие сочли пародией на монумент "Родина-мать зовет!"Депутат аргументировала необходимость расширения списка символов воинской славы тем, что в апреле 2022 года на московской ярмарке "Арт-Москва" художником Олегом Куликом была представлена скульптура "Большая мать", пародирующая знаменитую статую и символ победы "Родина-мать зовет!" По словам Лантратовой, скульптура Кулика - это "пошлая пародия, оскорбление и высмеивание священного для многих россиян образа", которым является статуя "Родина-мать зовет!"Аналогичное обращение депутат направила и председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову.Скульптура Кулика вызвала неоднозначную реакцию и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.

https://ria.ru/20220802/volgograd-1806354235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

яна лантратова, михаил мишустин, москва, госдума рф, департамент культуры, родина-мать зовёт!