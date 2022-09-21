В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы
В Госдуме из-за скульптуры-пародии призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы
Скульптура Родина-мать зовет!. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить список символов воинской славы, дополнив его, в частности, таким символом победы, как Родина-мать. По ее словом, это необходимо после скандала на выставке "Арт-Москва", где художник Олег Кулик представил скульптуру "Большая мать", которую многие сочли пародией на монумент "Родина-мать зовет!"
"С учетом общественно-политической значимости и актуальности данного вопроса, прошу вас рассмотреть целесообразность и представить позицию правительства Российской Федерации относительно инициативы по расширению списка символов воинской славы и предметов юридического регулирования, дополнив его такими символами, как Родина-мать, Вечный огонь, Солдат-освободитель", - говорится в обращении Мишустину. Запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат аргументировала необходимость расширения списка символов воинской славы тем, что в апреле 2022 года на московской ярмарке "Арт-Москва" художником Олегом Куликом была представлена скульптура "Большая мать", пародирующая знаменитую статую и символ победы "Родина-мать зовет!" По словам Лантратовой, скульптура Кулика - это "пошлая пародия, оскорбление и высмеивание священного для многих россиян образа", которым является статуя "Родина-мать зовет!"
Аналогичное обращение депутат направила и председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову.
Скульптура Кулика вызвала неоднозначную реакцию и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.