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В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы - РИА Новости, 21.09.2022
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В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы
В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы - РИА Новости, 21.09.2022
В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить список символов воинской славы, дополнив его,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:38
2022-09-21T23:38
яна лантратова
михаил мишустин
москва
госдума рф
департамент культуры
родина-мать зовёт!
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить список символов воинской славы, дополнив его, в частности, таким символом победы, как Родина-мать. По ее словом, это необходимо после скандала на выставке "Арт-Москва", где художник Олег Кулик представил скульптуру "Большая мать", которую многие сочли пародией на монумент "Родина-мать зовет!"Депутат аргументировала необходимость расширения списка символов воинской славы тем, что в апреле 2022 года на московской ярмарке "Арт-Москва" художником Олегом Куликом была представлена скульптура "Большая мать", пародирующая знаменитую статую и символ победы "Родина-мать зовет!" По словам Лантратовой, скульптура Кулика - это "пошлая пародия, оскорбление и высмеивание священного для многих россиян образа", которым является статуя "Родина-мать зовет!"Аналогичное обращение депутат направила и председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову.Скульптура Кулика вызвала неоднозначную реакцию и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.
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яна лантратова, михаил мишустин, москва, госдума рф, департамент культуры, родина-мать зовёт!
Яна Лантратова, Михаил Мишустин, Москва, Госдума РФ, Департамент культуры, Родина-мать зовёт!
23:38 21.09.2022
 
В Госдуме призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы

В Госдуме из-за скульптуры-пародии призвали признать "Родину-мать" символом воинской славы

© РИА Новости / Светлана БаеваСкульптура Родина-мать зовет!
Скульптура Родина-мать зовет! - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Скульптура Родина-мать зовет!. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением расширить список символов воинской славы, дополнив его, в частности, таким символом победы, как Родина-мать. По ее словом, это необходимо после скандала на выставке "Арт-Москва", где художник Олег Кулик представил скульптуру "Большая мать", которую многие сочли пародией на монумент "Родина-мать зовет!"
"С учетом общественно-политической значимости и актуальности данного вопроса, прошу вас рассмотреть целесообразность и представить позицию правительства Российской Федерации относительно инициативы по расширению списка символов воинской славы и предметов юридического регулирования, дополнив его такими символами, как Родина-мать, Вечный огонь, Солдат-освободитель", - говорится в обращении Мишустину. Запрос есть в распоряжении РИА Новости.
Депутат аргументировала необходимость расширения списка символов воинской славы тем, что в апреле 2022 года на московской ярмарке "Арт-Москва" художником Олегом Куликом была представлена скульптура "Большая мать", пародирующая знаменитую статую и символ победы "Родина-мать зовет!" По словам Лантратовой, скульптура Кулика - это "пошлая пародия, оскорбление и высмеивание священного для многих россиян образа", которым является статуя "Родина-мать зовет!"
Аналогичное обращение депутат направила и председателю комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову.
Скульптура Кулика вызвала неоднозначную реакцию и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.
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Яна ЛантратоваМихаил МишустинМоскваГосдума РФДепартамент культурыРодина-мать зовёт!
 
 
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