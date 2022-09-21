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Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС
Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС - РИА Новости, 21.09.2022
Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС
Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС с учетом вступления в организацию Минска, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:07
2022-09-21T20:07
2022-09-21T20:34
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МИНСК, 21 сен – РИА Новости. Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС с учетом вступления в организацию Минска, сообщила пресс-служба министерства.По ее данным, эта тема обсуждалась на прошедшем совещании по вопросам реализации военным ведомством направлений внешней политики Белоруссии.Отмечается, что особое внимание также было уделено вопросам коллективной безопасности и взаимодействию со странами–членами ОДКБ в преддверии председательствования Белоруссии и государствами–участниками СНГ. Также внимание уделено перспективам развития МВС с отдельными странами Азии, Латинской Америки и Африки.Документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества подписан по итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября.
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Белоруссия, ШОС, В мире, Минск, Министерство обороны Белоруссии, ОДКБ
20:07 21.09.2022 (обновлено: 20:34 21.09.2022)
Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС
Минобороны Белоруссии выработало предложения по углублению отношений с ШОС