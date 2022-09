https://ria.ru/20220921/shorzhin-1817865250.html

Валерий Шоржин: эволюцию связи определит потребитель

Валерий Шоржин: эволюцию связи определит потребитель - РИА Новости, 21.09.2022

Валерий Шоржин: эволюцию связи определит потребитель

Для большинства из нас жизнь без смартфона и интернета сегодня почти немыслима. Вытеснит ли мобильный интернет звонки по телефону окончательно, наступят ли... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:12

россия

билайн

5g

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817858315_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_771e582bcd0e4a482ebe081ff1e65a45.jpg

Для большинства из нас жизнь без смартфона и интернета сегодня почти немыслима. Вытеснит ли мобильный интернет звонки по телефону окончательно, наступят ли времена, когда интернет будет в самой дремучей глуши, нужна ли обычному потребителю скорость 5G, и когда на смену смартфону и планшету придут совсем другие гаджеты? Об эволюции мобильной связи и многом другом корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал исполнительный вице-президент билайна по технике Валерий Шоржин.- Билайн был создан практически одновременно с появлением мобильной связи в России. Сегодня компания проводит модернизацию инфраструктуры, строит новые базовые станции, проводит рефарминги… Чем это вызвано?Мы идем за клиентом. У него растут потребности, и мы пытаемся их удовлетворить. Увеличивается потребление данных. Конечно, клиент про это не думает – он выбирает видео и фотографии в лучшем качестве, больше контента сохраняет… А мы смотрим, как люди начинают свой день и как они его проводят. И пытаемся быть с человеком все 24 часа. Сегодня люди хотят иметь доступ к цифровым сервисам – от вызова такси до онлайн-голосования на выборах. Хотят оставаться на связи, без ограничений потреблять и создавать контент. И чтобы все это отправлялось в сеть без ожидания, мгновенно. С ростом тяжести контента требования к сети меняются. В общем, то, что делает билайн, равно как и другие игроки рынка, это поход за клиентом.- То есть телефонная связь уже гораздо менее популярна? А есть вероятность, что мобильный интернет рано или поздно вытеснит ее вовсе?Я думаю, люди как белковые существа, которые общаются вербально, будут и дальше нуждаться в голосовой мобильной связи – она останется. Безусловно, мы видим снижение потребления "голоса" в виде телефонных звонков, частично он просто уходит в мессенджеры, ведь это тоже удобная форма общения. Понятно, что возрастные группы по-разному себя ведут: молодежь гораздо меньше разговаривает, но гораздо больше использует сообщения в мессенджерах. Тем не менее, до конца мобильная связь не уйдет – более того, будут рецидивы. Мы помним взрыв с Клабхаусом (социальная сеть, основанная на голосовом общении – ред.), который, правда, быстро прошел, но продемонстрировал, насколько может быть востребованным современный голосовой сервис. Люди вдруг поняли, что просто послушать и поговорить тоже может быть приятно.- Да, с одной стороны, сегодня многим комфортнее написать, а не позвонить и вести живой диалог, а с другой, люди стали больше ценить поздравления с днем рождения по телефону, а не через мессенджер…Эмпатию, конечно, проще передать через звонок. Но когда, например, человек общается с сервисом – от заказа еды до техподдержки, ему проще делать это через сообщения.- Мы говорим об интернете, а между тем в России с ее просторами и особенностями климатических условий и мобильная связь не везде есть. Наступит ли момент, когда мобильная связь будет ловить везде, или это невозможно технически?Я думаю, просторы нашей необъятной Родины покрыть полностью мобильной связью теоретически, наверное, можно, но практически это сложно реализуемая задача, потому что где-то нет электрических сетей. А все наши базовые станции работают от электричества, и без подключения к сетям энергоснабжения их непросто эксплуатировать. Хотя у нас есть узлы, запитанные от дизельных генераторов и других типов автономных источников, но это очень дорогая эксплуатация, а мобильная связь в своей экономической модели ориентируется на платящих потребителей – за счет этого окупается строительство. Для покрытия больших малонаселенных пространств есть другие технологии: прежде всего, микроспутники. Вот здесь они то, что надо.Кстати, хочу упомянуть еще одну вещь, которая очень мешает полному покрытию. Это радиофобия. Парадокс: все хотят иметь мобильную связь, но многие не хотят видеть антенны. И это один из сдерживающих факторов. Из-за радиофобии возникают сложности с размещением оборудования. Вот люди поехали в СНТ во время пандемии… Оказалось, что поставить столб или вышку в СНТ – большая проблема, потому что начинается обсуждение, кого она облучает, и не станут ли хуже расти огурцы. А это беспочвенная боязнь. У нас очень жесткие требования к размещению оборудования – это абсолютно безопасно. Наверное, государство тоже должно решать эти вопросы, в том числе предоставляя операторам муниципальную инфраструктуру для размещения оборудования. В регионах с этим пока сложно.- Сейчас постоянно появляются и внедряются новые технологии голосовых звонков через интернет – типа VoLTE и VoWiFi. Целесообразно ли внедрение этих технологий во всех регионах России?Это целесообразно там, где есть достаточное количество пользователей с телефонами, поддерживающими эти технологии. Мы говорим про смартфоны, причем продвинутые. Для оператора это интересно, потому что мы освобождаем самый дефицитный – частотный – ресурс. Голос у нас сейчас идет по технологиям 2G и 3G – до VoLTE. То есть, перемещая его в VoLTE, мы освобождаем частоты, проводя те самые рефарминги. А спектральная эффективность передачи информации в LTE, конечно, сильно выше, чем в 2G и 3G. Для потребителя это тоже интересно, потому что VoLTE дает очень качественную голосовую связь с эффектом присутствия, где как раз проще передать эмпатию. Это не задавленный звук, а звук, дающий ощущение, что человек находится рядом с вами. Voice over WiFi дает возможность получать телефонные звонки там, где нет покрытия мобильной связи. Это необязательно пустынная местность – это может быть и городская застройка: подвал или гараж, куда не пробивает связь. Или, наоборот, у операторов связи есть проблема с высотками, когда с верхних этажей видно все базовые станции в округе. Вот там хорошее покрытие сделать либо сложно, либо дорого. В этих случаях Voice over WiFi приходит на помощь.- Давайте поговорим о передаче технических функций, которые ранее были на аутсорсинге, в билайн. Прежде всего, что это за функции?Мы процесс завершаем в ближайшие месяцы. В первый этап мы вернули функции, которые обобщенно можно назвать "мозги". Это планирование, проектирование и развитие сети, управление строительством, работа с арендой. Первый этап мы завершили в 2021 году. Сейчас мы забираем "руки" - полевую эксплуатацию, тех людей, которые, если что-то сломалось, едут на базовую станцию и чинят ее. Этот этап у нас 30 сентября завершится, со вторым партнером мы 30 октября заканчиваем работу.- Ситуация на рынке оборудования довольно сложная. Как билайн выходит из положения?Пока мы используем то, что купили, до того, как все началось. В принципе, по транспорту, IP есть альтернативы. Есть отечественные производители, есть иностранные партнеры, которые по-прежнему с нами работают. По оборудованию базовых станций мы тоже ведем поиск, но пока не нашли того, что нужно. Работаем с российскими компаниями вместе с другими операторами: определяем требования к оборудованию, участвуем в согласовании дорожных карт, но импортозамещение для БС придет не скоро – дай бог, к 2024-2025 годам. С производителями, которые ушли, тоже работаем: обсуждаем условия ухода, в том числе возможность закупки определенного оборудования.- Вместе с тем у всех на слуху уже 4G, 5G. Нужно ли обычному абоненту пятое поколение связи, что оно может ему дать, и готов ли билайн к его внедрению?В отношении 5G я бы всех потребителей поделил на бизнес и массовый рынок. В мире существует четкое понимание, зачем для бизнеса нужен 5G. Это встраивание технологий в бизнес- и производственные процессы, включая управление фабриками, карьерами, рудниками. И есть уже большое количество реализованных кейсов 5G для бизнеса. Если говорить про массовый сектор – про человека со смартфоном, несмотря на то, что сети во многих странах развернуты, и операторы находятся в поиске возможностей монетизации этого нового качества, мы потребителю еще не дали ту ценность, за которую он готов платить. По моему мнению, все сковывается форматом потребления, и пока мы будем ходить со смартфонами и планшетами, нам скорости 5G не нужны. Но есть очень большой шанс, что поменяется сам терминал нашего общения с сетью, когда вместо параллелепипеда с черным экраном у нас появятся очки или другие гаджеты, которые позволят иначе потреблять контент. Если появятся очки, и это будет нормальная дополненная реальность или виртуальная – мета-вселенная, о которой сейчас активно говорят, то там, конечно, высокие скорости потребуются для того, чтобы нормально совмещать реальный мир и виртуальный в одной картинке.- То есть только тогда внедрение 5G будет иметь смысл? Или какие-то шаги на опережение вы уже делаете?Как я сказал, с корпоративными заказчиками работаем вовсю. Не могу похвастаться, что мы 5G много запустили, но с 4G работаем и к работе с 5G тоже готовы. А в массовый сектор мы пока не пойдем, потому что, кроме неясности в частотном вопросе – выделении частот, на которых это можно эффективно сделать, есть еще неясность с оборудованием. И пока непонятно, за счет каких сервисов мы сможем окупить инвестиции. В принципе, связь в России – одна из самых дешевых в мире: за месяц люди платят нам столько, сколько стоит чашка кофе. И понимания, за что клиент нам заплатит больше, пока нет. Кстати, в Америке операторы, развернув 5G, тоже этим вопросом озадачены, так как окупаемости нет. Они пытаются быстрые подключения продавать по подписке, но вопрос открыт.- Любопытно. Между тем недавно сообщалось, что в России уже испытали первую базовую станцию 5G, причем с отечественным ПО, и билайн принимал в этом участие. Мы уже затрагивали тему импортозамещения, но если говорить конкретно о работе с 5G, как вы взаимодействуете с российскими разработчиками оборудования и софта?Речь идет об Open RAN – это концепция открытых стандартов. Мы с операторами связи объединились на одной площадке, есть ассоциация, в которую также входят производители, разработчики. Долго спорили, кто что в этой ассоциации будет делать, потому что и у некоторых операторов есть амбиции стать разработчиками. Пока сошлись на том, что главное, что могут привнести операторы в процесс, это свою экспертизу. То есть обозначить требования к оборудованию в процессе эксплуатации и обслуживания клиентов и помочь производителю в тестировании продукта. В рамках этого наши инженеры вместе с инженерами других операторов, в частности, протестировали то, что сделал Сколтех, подписали протоколы, подсветили, какие функции работают – какие нет. Вообще, если говорить о 5G, 6G, Open RAN – эта перспективная архитектура, и действительно дает возможность в России получить что-то свое, ведь у нас есть проблемы с оборудованием, а что касается разработки ПО, в стране есть сильные игроки и сильные школы. А Open RAN как раз и позволяет отделить оборудование от ПО, сильно упростив при этом требования к оборудованию. Другой вопрос, что как мировая экосистема эта концепция до конца не сформировалась. Но это вопрос времени. Рано или поздно мы к этому придем. И если говорить о 5G, 6G и далее – а все идет в более высокие частоты, мы должны прийти к тому, что базовых станций должно стать миллионы, а не сотни тысяч, как сейчас. И вообще базовая станция должна быть похожа на точку Wi-Fi и стоить столько же. Тогда это будет экономически обосновано, выгодно и просто. И Open RAN, пожалуй, может дать такую возможность.- И когда, по вашему мнению, это случится?Я думаю, в течение пяти лет вполне может произойти. Но опять же все определит потребитель – то конечное приложение, которое будет им востребовано. Если завтра люди полюбят играть в какие-то игры, как, например, в Pokemon Go, в которую играли, уткнувшись в свои смартфоны, если придет длительный тренд на некий контент – неважно, игра это, виртуальное путешествие или телемедицина, то экосистема для доставки такого контента на больших скоростях сформируется достаточно быстро.- Вы подчеркивали, что идете за потребностями пользователей, которые и диктуют модернизацию, но, похоже, и сами не прочь вывести их запросы на новый уровень. Так?..- Мы, безусловно, где-то подталкиваем их к этому, создавая возможности для новых потребностей. Например, сделали в метро качественное покрытие мобильной связи на всех перегонах – люди стали смотреть больше кино и сериалов. Количество цифровых сервисов постоянно растет, в том числе и усилиями государства, которое является активным их генератором и создателем. И, повторю, с ростом тяжести контента требования к сети тоже растут. А взять потребность в безопасности – мобильная связь очень сильно поменяла жизнь человека с этой точки зрения. Сегодня вы можете смотреть, где находится ваш ребенок, что происходит на территории вашего загородного дома… Частично эти потребности формируются сервисом, а частично – нами.

https://ria.ru/20220915/bilayn-1816920388.html

https://ria.ru/20220905/bilayn-1814032811.html

https://ria.ru/20220825/bilayn-1811882765.html

https://ria.ru/20220805/internet-1807022315.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, 5g, мобильная связь