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Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2022
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Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН
Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН
Германия хотела бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T04:13
2022-09-21T10:59
в мире
олаф шольц
германия
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совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Германия хотела бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и попросил поддержать кандидатуру его страны.Шольц впервые участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В состав делегации от ФРГ также вошла министр иностранных дел Анналена Бербок.На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
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в мире, олаф шольц, германия, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Олаф Шольц, Германия, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
04:13 21.09.2022 (обновлено: 10:59 21.09.2022)
 
Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

Канцлер ФРГ Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

© AFP 2022 / Angela WeissКанцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 21 сен - РИА Новости. Германия хотела бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и попросил поддержать кандидатуру его страны.
"Германия много лет выступает за реформы Совета безопасности ООН и его расширение. Прежде всего, для того, чтобы включить в его состав больше стран глобального Юга. Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале - в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах. Я прошу вас поддержать кандидатуру нашей страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем", - сказал канцлер.
Шольц впервые участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В состав делегации от ФРГ также вошла министр иностранных дел Анналена Бербок.
На данный момент постоянными членами СБ ООН являются Китай, Россия, Великобритания, США и Франция.
Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН. Президент России Владимир Путин ранее утвердил главу МИД Сергея Лаврова главой российской делегации. В мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, традиционно принимают участие президенты, премьеры, министры. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров выступит на заседании ГА ООН и планирует провести порядка 20 двусторонних встреч.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В миреОлаф ШольцГерманияООНСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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