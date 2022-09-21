Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

"Германия много лет выступает за реформы Совета безопасности ООН и его расширение. Прежде всего, для того, чтобы включить в его состав больше стран глобального Юга. Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале - в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах. Я прошу вас поддержать кандидатуру нашей страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем", - сказал канцлер.