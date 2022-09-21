https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html

Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин

Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин

В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:15

2022-09-21T09:15

2022-09-21T11:11

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин."В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения", - заявил Путин в ходе обращения к народу РФ.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире