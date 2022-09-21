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Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
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Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:15
2022-09-21T11:11
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин."В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения", - заявил Путин в ходе обращения к народу РФ.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
09:15 21.09.2022 (обновлено: 11:11 21.09.2022)
 
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин

Путин: Запад использует ядерный шантаж против России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения", - заявил Путин в ходе обращения к народу РФ.
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