https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:15
2022-09-21T09:15
2022-09-21T11:11
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения, заявил президент РФ Владимир Путин."В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения", - заявил Путин в ходе обращения к народу РФ.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818334130.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
09:15 21.09.2022 (обновлено: 11:11 21.09.2022)
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
Путин: Запад использует ядерный шантаж против России