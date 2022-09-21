https://ria.ru/20220921/sevastopol-1818479854.html

Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник

Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник - РИА Новости, 21.09.2022

Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник

В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:09

2022-09-21T17:09

2022-09-21T17:53

севастополь

безопасность

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что устройство изучили специалисты и взрывотехники.В Telegram-канале Развожаев уточнил, что инцидент произошел на Солдатском пляже. По его словам, сейчас никакой опасности нет.

https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html

севастополь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, безопасность, михаил развожаев