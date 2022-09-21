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Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/sevastopol-1818479854.html
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник - РИА Новости, 21.09.2022
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник
В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:09
2022-09-21T17:53
севастополь
безопасность
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что устройство изучили специалисты и взрывотехники.В Telegram-канале Развожаев уточнил, что инцидент произошел на Солдатском пляже. По его словам, сейчас никакой опасности нет.
https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html
севастополь
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
17:09 21.09.2022 (обновлено: 17:53 21.09.2022)
 
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник

Глава Севастополя Развожаев: в море у города обнаружили беспилотник, его взорвали

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что устройство изучили специалисты и взрывотехники.

"После обследования этот аппарат был уничтожен взрывом", — рассказал губернатор.

В Telegram-канале Развожаев уточнил, что инцидент произошел на Солдатском пляже. По его словам, сейчас никакой опасности нет.
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