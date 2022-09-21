https://ria.ru/20220921/sevastopol-1818479854.html
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник - РИА Новости, 21.09.2022
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник
В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:09
2022-09-21T17:09
2022-09-21T17:53
севастополь
безопасность
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. В море у Севастополя обнаружили часть водоплавающего беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что устройство изучили специалисты и взрывотехники.В Telegram-канале Развожаев уточнил, что инцидент произошел на Солдатском пляже. По его словам, сейчас никакой опасности нет.
https://ria.ru/20220920/voennye-1818126856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
17:09 21.09.2022 (обновлено: 17:53 21.09.2022)
Под Севастополем уничтожили водоплавающий беспилотник
Глава Севастополя Развожаев: в море у города обнаружили беспилотник, его взорвали