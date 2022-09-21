https://ria.ru/20220921/serbiya-1818206886.html
Эксперты рассказали, сколько стоят билеты в Европу с пересадкой в Сербии
Эксперты рассказали, сколько стоят билеты в Европу с пересадкой в Сербии - РИА Новости, 21.09.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят билеты в Европу с пересадкой в Сербии
Определена стоимость прямого перелета между Россией и Сербией, а также цена путешествия в европейские города со стыковкой в Белграде, сообщает Tourdom. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:11
2022-09-21T13:11
2022-09-21T13:11
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Определена стоимость прямого перелета между Россией и Сербией, а также цена путешествия в европейские города со стыковкой в Белграде, сообщает Tourdom.Из Казани в сербскую столицу 19 сентября впервые отправился самолет Air Serbia. В октябре рейсы будут осуществляться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.Прямой перелет между городами обойдется пассажирам в 61 тысячу рублей. Сделав пересадку в сербской столице, россияне могут отправиться в другие города Европы. Авиабилеты в Цюрих со стыковкой в Белграде стоят от 76 тысяч рублей. Визит в Париж дешевле, можно купить проездной документ за 71 тысячу рублей. Перелет в Милан обойдется в 68 тысяч.Через Белград можно попасть на курорты Греции и Кипра. Стоимость билетов начинается от 70 и 74 тысяч рублей соответственно.Купить билеты на рейсы Air Serbia на сайтах перевозчиков могут только обладатели иностранных банковских карт. Альтернатива — оплата через туркомпании.Билетов на ноябрь в продаже пока нет. Эксперты считают, что перевозчик намерен в октябре оценить спрос и при необходимости скорректировать расписание.
https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html
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Эксперты рассказали, сколько стоят билеты в Европу с пересадкой в Сербии
Билет на прямой рейс из Казани в Белград можно купить за 61 тысячу рублей