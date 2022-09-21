14:34 21.09.2022 (обновлено: 14:56 21.09.2022)
Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды
Немецкий сенатор Керстан заявил, что принимает душ с будильником ради экономии воды
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан поведал изданию T-Online свой способ экономить энергию.
"Я всегда ставлю будильник, чтобы не принимать душ слишком долго. Мне, как человеку, который с трудом собирается по утрам, это дается нелегко", — цитирует немецкого политика издание.
Сенатор также заявил, что в целях экономии не включает отопление в своей квартире, старается по утрам и вечерам просто носить теплую одежду, выключает свет, каждый раз выходя из помещения, и ездит на служебном электромобиле.
12 сентября, 05:03СМИ: жителей Нидерландов приучают мыться за пять минут
В июне глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.