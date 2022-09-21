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Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды - РИА Новости, 21.09.2022
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Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды
Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды - РИА Новости, 21.09.2022
Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды
Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан поведал изданию T-Online свой способ экономить энергию. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:34
2022-09-21T14:56
в мире
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роберт хабек
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан поведал изданию T-Online свой способ экономить энергию.Сенатор также заявил, что в целях экономии не включает отопление в своей квартире, старается по утрам и вечерам просто носить теплую одежду, выключает свет, каждый раз выходя из помещения, и ездит на служебном электромобиле.В июне глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816081930.html
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в мире, германия, роберт хабек, европа
В мире, Германия, Роберт Хабек, Европа
14:34 21.09.2022 (обновлено: 14:56 21.09.2022)
 
Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды

Немецкий сенатор Керстан заявил, что принимает душ с будильником ради экономии воды

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан поведал изданию T-Online свой способ экономить энергию.

"Я всегда ставлю будильник, чтобы не принимать душ слишком долго. Мне, как человеку, который с трудом собирается по утрам, это дается нелегко", — цитирует немецкого политика издание.

Сенатор также заявил, что в целях экономии не включает отопление в своей квартире, старается по утрам и вечерам просто носить теплую одежду, выключает свет, каждый раз выходя из помещения, и ездит на служебном электромобиле.
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В июне глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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