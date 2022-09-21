https://ria.ru/20220921/senator-1818425583.html

Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды

Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды - РИА Новости, 21.09.2022

Немецкий сенатор рассказал о необычном способе экономии воды

Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан поведал изданию T-Online свой способ экономить энергию. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:34

2022-09-21T14:34

2022-09-21T14:56

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Сенатор Гамбурга по вопросам окружающей среды Йенс Керстан поведал изданию T-Online свой способ экономить энергию.Сенатор также заявил, что в целях экономии не включает отопление в своей квартире, старается по утрам и вечерам просто носить теплую одежду, выключает свет, каждый раз выходя из помещения, и ездит на служебном электромобиле.В июне глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что сократил время пребывания в душе с целью экономии электроэнергии, а премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман посоветовал гражданам Германии реже принимать душ или перейти к обтиранию мочалкой.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220912/niderlandy-1816081930.html

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818377534.html

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в мире, германия, роберт хабек, европа