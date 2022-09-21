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Байден призвал продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден призвал продлить продуктовую сделку
Байден призвал продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 21.09.2022
Байден призвал продлить продуктовую сделку
США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:30
2022-09-21T18:51
оон
экономика
джо байден
россия
сша
украина
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ООН, 21 сен – РИА Новости. США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН."Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена", - сказал Байден.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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оон, экономика, джо байден, россия, сша, украина
ООН, Экономика, Джо Байден, Россия, США, Украина
18:30 21.09.2022 (обновлено: 18:51 21.09.2022)
 
Байден призвал продлить продуктовую сделку

Байден с трибуны Генассамблеи ООН призвал продлить сделку по экспорту украинского зерна

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet прибывает в порт Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен – РИА Новости. США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.
"Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена", - сказал Байден.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
02:08
Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины
 
ООНЭкономикаДжо БайденРоссияСШАУкраина
 
 
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