https://ria.ru/20220921/sdelka-1818508376.html

Байден призвал продлить продуктовую сделку

Байден призвал продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 21.09.2022

Байден призвал продлить продуктовую сделку

США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:30

2022-09-21T18:30

2022-09-21T18:51

оон

экономика

джо байден

россия

сша

украина

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ООН, 21 сен – РИА Новости. США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН."Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена", - сказал Байден.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220921/eksport-1818306351.html

россия

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, экономика, джо байден, россия, сша, украина