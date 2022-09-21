https://ria.ru/20220921/sdelka-1818508376.html
Байден призвал продлить продуктовую сделку
Байден призвал продлить продуктовую сделку - РИА Новости, 21.09.2022
Байден призвал продлить продуктовую сделку
США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:30
2022-09-21T18:30
2022-09-21T18:51
оон
экономика
джо байден
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ООН, 21 сен – РИА Новости. США поддерживают инициативу о продлении сделки по экспорту украинского зерна на мировые рынки через порты Черного моря, заявил в среду американский президент Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН."Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, по созданию механизма экспорта зерна через порты Черного моря. Нам необходимо обеспечить, чтобы эта сделка была продлена", - сказал Байден.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220921/eksport-1818306351.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, экономика, джо байден, россия, сша, украина
ООН, Экономика, Джо Байден, Россия, США, Украина
18:30 21.09.2022 (обновлено: 18:51 21.09.2022)
Байден призвал продлить продуктовую сделку
Байден с трибуны Генассамблеи ООН призвал продлить сделку по экспорту украинского зерна