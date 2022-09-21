https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818533341.html
Еврокомиссия готовит новые санкции против России
Еврокомиссия готовит новые санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022
Еврокомиссия готовит новые санкции против России
Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-21T20:00
2022-09-21T20:00
2022-09-22T00:43
в мире
жозеп боррель
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евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.Как утверждает издание, консультации с представителями стран-членов Евросоюза может состояться "в течение нескольких дней". Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил ввести против Москвы новые ограничения за проведение референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье.
https://ria.ru/20220921/brillianty-1818531630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Еврокомиссия
20:00 21.09.2022 (обновлено: 00:43 22.09.2022)
Еврокомиссия готовит новые санкции против России
Politico: ЕК может обсудить предложение по новым санкциям с постпредами ЕС в пятницу