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Еврокомиссия готовит новые санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022
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Еврокомиссия готовит новые санкции против России
Еврокомиссия готовит новые санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022
Еврокомиссия готовит новые санкции против России
Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-21T20:00
2022-09-22T00:43
в мире
жозеп боррель
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.Как утверждает издание, консультации с представителями стран-членов Евросоюза может состояться "в течение нескольких дней". Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил ввести против Москвы новые ограничения за проведение референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье.
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в мире, жозеп боррель, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Еврокомиссия
20:00 21.09.2022 (обновлено: 00:43 22.09.2022)
 
Еврокомиссия готовит новые санкции против России

Politico: ЕК может обсудить предложение по новым санкциям с постпредами ЕС в пятницу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.
Как утверждает издание, консультации с представителями стран-членов Евросоюза может состояться "в течение нескольких дней".
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 19:52
ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ
Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил ввести против Москвы новые ограничения за проведение референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье.
 
В миреЖозеп БоррельРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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