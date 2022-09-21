https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818533341.html

Еврокомиссия готовит новые санкции против России

Еврокомиссия готовит новые санкции против России - РИА Новости, 22.09.2022

Еврокомиссия готовит новые санкции против России

Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-21T20:00

2022-09-21T20:00

2022-09-22T00:43

в мире

жозеп боррель

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евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Еврокомиссия планирует ввести новые антироссийские санкции, дискуссия по этому вопросу может состояться уже 23 сентября, пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.Как утверждает издание, консультации с представителями стран-членов Евросоюза может состояться "в течение нескольких дней". Днем ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пригрозил ввести против Москвы новые ограничения за проведение референдумов о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье.

https://ria.ru/20220921/brillianty-1818531630.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жозеп боррель, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, евросоюз, еврокомиссия