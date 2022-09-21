https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818483131.html

В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций

В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций - РИА Новости, 21.09.2022

В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций

Миллионы жителей Европы могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания странами Запада санкций против России. Об этом в интервью порталу... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:21

2022-09-21T17:21

2022-09-21T18:42

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Миллионы жителей Европы могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания странами Запада санкций против России. Об этом в интервью порталу Pogled.Info заявил экс-депутат парламента Болгарии Георги Марков.По словам политика, Евросоюз превратился в еще один штат США, из-за чего больше не способен принимать самостоятельных решений, отвечающих интересам жителей стран континента."Дело в том, что санкции, которые ЕС наложил на Россию, на самом деле упали на головы европейцев, а не россиян. Это самое идиотское политическое решение Запада со времен Второй мировой войны. Оно полностью подорвет европейскую экономику. Миллионы европейцев это приведет к скотской жизни, а компании — к банкротству", — заявил Марков.Также бывший народный представитель предсказал, что уже этой зимой европейцы начнут выступать против Брюсселя.Ранее жители Болгарии назвали неконтролируемый рост цен и потенциальную нехватку газа уже этой зимой главными страхами. Также многие отметили, что опасаются политической нестабильности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220920/energetika-1818198081.html

https://ria.ru/20220921/uniper-1818439474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, европа, болгария, россия, евросоюз