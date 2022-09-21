17:21 21.09.2022 (обновлено: 18:42 21.09.2022)
В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций
Болгарский экс-депутат Марков предрек Европе "скотскую жизнь" из-за антироссийских санкций
Конфорка газовой плиты. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Миллионы жителей Европы могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания странами Запада санкций против России. Об этом в интервью порталу Pogled.Info заявил экс-депутат парламента Болгарии Георги Марков.
По словам политика, Евросоюз превратился в еще один штат США, из-за чего больше не способен принимать самостоятельных решений, отвечающих интересам жителей стран континента.
"Дело в том, что санкции, которые ЕС наложил на Россию, на самом деле упали на головы европейцев, а не россиян. Это самое идиотское политическое решение Запада со времен Второй мировой войны. Оно полностью подорвет европейскую экономику. Миллионы европейцев это приведет к скотской жизни, а компании — к банкротству", — заявил Марков.
Также бывший народный представитель предсказал, что уже этой зимой европейцы начнут выступать против Брюсселя.
"Нас ждут холод, тьма и банкротство. Инфляция и цены зашкаливают. Будут беспорядки. Европа будет охвачена народным гневом еще до Рождества. Партии тоже заявят: "Мы не будем платить!" — уверен Марков.
Ранее жители Болгарии назвали неконтролируемый рост цен и потенциальную нехватку газа уже этой зимой главными страхами. Также многие отметили, что опасаются политической нестабильности.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.