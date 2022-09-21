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В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций - РИА Новости, 21.09.2022
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В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций
В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций - РИА Новости, 21.09.2022
В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций
Миллионы жителей Европы могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания странами Запада санкций против России. Об этом в интервью порталу... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:21
2022-09-21T18:42
в мире
цены на нефть
европа
болгария
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Миллионы жителей Европы могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания странами Запада санкций против России. Об этом в интервью порталу Pogled.Info заявил экс-депутат парламента Болгарии Георги Марков.По словам политика, Евросоюз превратился в еще один штат США, из-за чего больше не способен принимать самостоятельных решений, отвечающих интересам жителей стран континента."Дело в том, что санкции, которые ЕС наложил на Россию, на самом деле упали на головы европейцев, а не россиян. Это самое идиотское политическое решение Запада со времен Второй мировой войны. Оно полностью подорвет европейскую экономику. Миллионы европейцев это приведет к скотской жизни, а компании — к банкротству", — заявил Марков.Также бывший народный представитель предсказал, что уже этой зимой европейцы начнут выступать против Брюсселя.Ранее жители Болгарии назвали неконтролируемый рост цен и потенциальную нехватку газа уже этой зимой главными страхами. Также многие отметили, что опасаются политической нестабильности.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220920/energetika-1818198081.html
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в мире, цены на нефть, европа, болгария, россия, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Европа, Болгария, Россия, Евросоюз
17:21 21.09.2022 (обновлено: 18:42 21.09.2022)
 
В Болгарии предрекли Европе "скотскую жизнь" из-за санкций

Болгарский экс-депутат Марков предрек Европе "скотскую жизнь" из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Миллионы жителей Европы могут оказаться на грани "скотской жизни" из-за проталкивания странами Запада санкций против России. Об этом в интервью порталу Pogled.Info заявил экс-депутат парламента Болгарии Георги Марков.
По словам политика, Евросоюз превратился в еще один штат США, из-за чего больше не способен принимать самостоятельных решений, отвечающих интересам жителей стран континента.
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"Дело в том, что санкции, которые ЕС наложил на Россию, на самом деле упали на головы европейцев, а не россиян. Это самое идиотское политическое решение Запада со времен Второй мировой войны. Оно полностью подорвет европейскую экономику. Миллионы европейцев это приведет к скотской жизни, а компании — к банкротству", — заявил Марков.
Также бывший народный представитель предсказал, что уже этой зимой европейцы начнут выступать против Брюсселя.

"Нас ждут холод, тьма и банкротство. Инфляция и цены зашкаливают. Будут беспорядки. Европа будет охвачена народным гневом еще до Рождества. Партии тоже заявят: "Мы не будем платить!" — уверен Марков.

Ранее жители Болгарии назвали неконтролируемый рост цен и потенциальную нехватку газа уже этой зимой главными страхами. Также многие отметили, что опасаются политической нестабильности.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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