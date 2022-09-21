https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818472894.html

Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций

Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций - РИА Новости, 21.09.2022

Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций

Россия понимает возможный среднесрочный отложенный негативный эффект от санкций, есть определенные трудности, но они преодолеваются, в целом все нормально,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:47

2022-09-21T16:47

2022-09-21T18:07

экономика

владимир путин

россия

санкции в отношении россии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия понимает возможный среднесрочный отложенный негативный эффект от санкций, есть определенные трудности, но они преодолеваются, в целом все нормально, заявил президент России Владимир Путин."Есть определенные трудности, которые еще предстоит преодолеть, но все идет так, как нужно, мы их преодолеваем, каких-то больших сбоев и нет, о чем свидетельствует состояние экономики, мы понимаем, среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

https://ria.ru/20220921/inflyatsiya-1818367515.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии