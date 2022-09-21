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Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций - РИА Новости, 21.09.2022
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Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций
Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций - РИА Новости, 21.09.2022
Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций
Россия понимает возможный среднесрочный отложенный негативный эффект от санкций, есть определенные трудности, но они преодолеваются, в целом все нормально,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T16:47
2022-09-21T18:07
экономика
владимир путин
россия
санкции в отношении россии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия понимает возможный среднесрочный отложенный негативный эффект от санкций, есть определенные трудности, но они преодолеваются, в целом все нормально, заявил президент России Владимир Путин."Есть определенные трудности, которые еще предстоит преодолеть, но все идет так, как нужно, мы их преодолеваем, каких-то больших сбоев и нет, о чем свидетельствует состояние экономики, мы понимаем, среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
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экономика, владимир путин, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Владимир Путин, Россия, Санкции в отношении России
16:47 21.09.2022 (обновлено: 18:07 21.09.2022)
 
Путин оценил состояние российской экономики в условиях санкций

Путин: российская экономика преодолевает трудности от санкций, пока все идет нормально

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями передовых инженерных школ в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия понимает возможный среднесрочный отложенный негативный эффект от санкций, есть определенные трудности, но они преодолеваются, в целом все нормально, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть определенные трудности, которые еще предстоит преодолеть, но все идет так, как нужно, мы их преодолеваем, каких-то больших сбоев и нет, о чем свидетельствует состояние экономики, мы понимаем, среднесрочный отложенный эффект возможного негатива, но в целом пока все нормально", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСанкции в отношении России
 
 
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